Carlos Alcaraz non parteciperà alla Coppa Davis: nuovi dubbi sul suo ritorno agli US Open

Carlos Alcaraz non partecipa alla Coppa Davis, nuovi dubbi sul suo ritorno agli US Open

Un’assenza che alimenta interrogativi

Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis, evento che si terrà in Sud America a settembre. La scelta del tennista spagnolo, che si trova ancora in recupero dall’infortunio al polso subito a Barcellona nel mese di aprile, ha suscitato nuovi dubbi sul suo ritorno in campo, soprattutto in vista degli US Open. L’assenza in una competizione di squadra rappresenta un ulteriore elemento da tenere in considerazione, soprattutto in un momento in cui il suo recupero sembra non procedere come previsto.

La mancata convocazione per la Davis rappresenta un ulteriore elemento da tenere in considerazione. Il capitano David Ferrer ha scelto di fare a meno del numero uno iberico, convocando Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez. La decisione di non partecipare ai Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Jannik Sinner, indica una strategia per preservare le energie in vista dell’ultimo Slam della stagione.

Un percorso di recupero in fase di accelerazione

Il tennista spagnolo, pur continuando a lavorare sul proprio recupero, non ha dato indicazioni certe sui tempi del suo ritorno in campo. Gli allenamenti a Murcia, dove è stato raggiunto anche da Holger Rune, segnalano un intento di accelerare il percorso, ma non si sono ancora concretizzate date precise. La decisione definitiva sulla sua partecipazione agli US Open è attesa a breve, ma la sua assenza in Coppa Davis ha alimentato ulteriori dubbi sulle sue condizioni e sulle possibilità di tornare in campo in tempo utile per il grande evento di New York.

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La sua assenza in una competizione di squadra ha reso più complesso il quadro delle sue possibilità di tornare in campo in forma ottimale. L’infortunio al polso, che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon, ha già messo in discussione la sua preparazione per gli US Open. La sua scelta di non partecipare ai Masters 1000 ha anche messo in luce una strategia di conservazione delle energie, che potrebbe indicare un atteggiamento più prudente rispetto al passato.

La sua mancata partecipazione alla Coppa Davis ha suscitato interesse non solo in Spagna, ma anche a livello internazionale. Il suo infortunio, che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon, ha già messo in discussione la sua preparazione per gli US Open. La sua assenza in una competizione di squadra, che è un evento chiave per la sua carriera, ha reso più complesso il quadro delle sue possibilità di tornare in campo in forma ottimale.

La sua scelta di non partecipare ai Masters 1000 ha anche messo in luce una strategia di conservazione delle energie, che potrebbe indicare un atteggiamento più prudente rispetto al passato. Tuttavia, la mancanza di certezze sui tempi del suo ritorno ha lasciato aperte molte domande, soprattutto per chi spera in un ritorno al top della forma in vista degli US Open. La sua condizione fisica, pur essendo in fase di recupero, rimane un fattore chiave per comprendere le sue possibilità di competere a New York.

La decisione definitiva sulla sua partecipazione agli US Open è attesa a breve, ma la sua assenza in Coppa Davis ha aggiunto un ulteriore punto interrogativo sul grande appuntamento di New York. Mentre il tennista spagnolo continua a lavorare sul proprio recupero, il tennis mondiale attende con ansia le prossime mosse per capire se e quando potrà tornare in campo al massimo livello.