Aubameyang e la sua collezione di auto esclusive

Aubameyang arriva al Deportivo con un Ferrari Purosangue Mansory, auto esclusiva e di design unico

Aubameyang, il talento gabonese che ha segnato gol e attenzione per la sua passione per le auto di lusso, arriva al Deportivo de La Coruña con un’esperienza unica. A 37 anni, il giocatore, ex Borussia, Barcelona, Milan, Arsenal e Chelsea, cerca una seconda giovinezza in Galizia, dove è già riuscito a segnare il suo primo gol in Liga contro l’Elche. Ma non è solo il calcio a suscitare interesse: il suo stile di vita, soprattutto per quanto riguarda la sua collezione di automobili sportive, ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati. Tra le sue ultime acquisizioni, un’auto esclusiva e di design unico: il Ferrari Purosangue Mansory Pugnator.

Un’auto di lusso, un’opera d’arte

Il Ferrari Purosangue Mansory Pugnator rappresenta l’incarnazione del lusso e dell’ingegneria. Non si tratta semplicemente di un’auto modificata, ma di una trasformazione completa del SUV italiano, che include un motore V12 con potenza aumentata a 755 cavalli. La carrozzeria, realizzata in fibra di carbonio e colorata in Vermillion (rosso brillante), è un’opera d’arte. Mansory ha aggiunto dettagli specifici come la zona inferiore del parafango, il cofano, i passi di ruota, i faldoni, le gomme da 22 pollici, il diffusore e l’alerone posteriore, tutti realizzati in materiali di alta qualità. La versione di Aubameyang è una delle sette esistenti al mondo, e il prezzo si avvicina al milione di euro.

Un’altra faccia del campione

Non è la prima volta che Aubameyang suscita interesse per la sua passione per le auto. Negli anni scorsi, il giocatore ha fatto parlare di sé per le sue Ferrari e Lamborghini personalizzate da Yiannimize, un preparatore specializzato in automobili per celebrità. Le sue auto sono state decorate con carrozzerie argentate con riflessi arcobaleno o con un acabado dorato estremo. Questo stile, che si sposa con la sua personalità estroversa, lo ha reso un personaggio di spicco anche fuori dal campo. Inoltre, è un frequentatore abituale dei Grandi Premi di Formula 1, e non è escluso che possa assistere a un evento a Madringue nel mese di settembre, se le sue responsabilità con il Deportivo lo permetteranno.

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La sua passione per le auto non si limita al mondo del calcio. Altri grandi nomi, come Antonio Rudiger, Jerome Boateng, Memphis Depay, Franck Ribery e Karim Benzema, hanno scelto Mansory per personalizzare i loro veicoli. Fuori dal calcio, anche star del mondo dello spettacolo, come Stephen Curry, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Jake Paul e David Guetta, hanno optato per i servizi del preparatore tedesco. Questo dimostra come il gusto di Aubameyang per le auto di lusso sia parte di una tendenza più ampia, che unisce sport, moda e tecnologia.

Con il suo arrivo al Deportivo, Aubameyang non solo promette gol, ma anche un’esperienza unica, sia dentro che fuori dal campo. La sua passione per le auto, trasformata in un’arte, lo rende un personaggio di spicco, in grado di attirare l’attenzione di un pubblico che va oltre il mondo del calcio.

Ferrari Purosangue Mansory Pugnator: 755 CV, carrozzeria in fibra di carbonio, color Vermillion.

Yiannimize: preparatore specializzato in auto per celebrità, ha decorato le auto di Aubameyang con design unico.

Altri nomi noti: Rudiger, Boateng, Depay, Ribery, Benzema, Curry, Kardashian, Paul, Guetta.