Coppa Davis 2026, i pre-convocati per il secondo turno di qualificazione. Zverev e Jodar tra i nomi più attesi

Squadre e giocatori pre-convocati per il secondo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026, con Zverev e Jodar tra i nomi principali

La Coppa Davis 2026 si avvicina al momento decisivo, con il secondo turno di qualificazione in programma il 19 e 20 settembre. Sette delle otto squadre che si contenderanno le Final Eight a Bologna, dal 24 al 29 novembre, saranno determinate in questi due giorni di confronti diretti. Tra i nomi più attesi, c’è Alexander Zverev, che si presenterà in Germania per aiutare la sua squadra contro la Croazia. La Spagna, priva di Carlos Alcaraz, si affida al talento emergente Rafael Jodar. Il calendario prevede sette match, con un massimo di quattro singolari e un doppio per squadra, in casa di una delle due formazioni.

Le squadre in campo e i giocatori pre-convocati

Il Cile, guidato da Alejandro Tabilo e Cristian Garin, affronterà la Spagna, che si basa su Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar e Martín Landaluce. La Germania, con Zverev e Yannick Hanfmann, si prepara al confronto con la Croazia, che contatterà Marin Cilic, Dino Prizmic, Mate Pavic e Nikola Mektic. Altra sfida interessante è tra la Gran Bretagna e l’Ecuador, con Cameron Norrie e Arthur Fery in campo per i britannici. L’Austria, con Jurij Rodionov e Joel Schwaerzler, affronterà il Belgio, che vanta giocatori come Alexander Blockx e Zizou Bergs.

La Repubblica Ceca e gli Stati Uniti si sfideranno a Praga, con Jakub Mensik e Jiri Lehecka da una parte e Ben Shelton e Taylor Fritz dall’altra. Il Canada, con Felix Auger-Aliassime e Gabriel Diallo, affronterà la Francia, che vanta Arthur Fils e Arthur Rinderknech. Il match tra la Corea del Sud e l’India vedrà impegnati giocatori come Kwon Soonwoo e Sumit Nagal. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, è già nota come ottava squadra, ospitando le Final Eight a Bologna.

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Le sfide più attese

La supersfida tra la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti si disputerà a Praga, con Jakub Mensik e Jiri Lehecka da una parte e Ben Shelton e Taylor Fritz dall’altra. Il Canada, con Felix Auger-Aliassime e Gabriel Diallo, affronterà la Francia, che vanta Arthur Fils e Arthur Rinderknech. Il match tra la Corea del Sud e l’India vedrà impegnati giocatori come Kwon Soonwoo e Sumit Nagal. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, è già nota come ottava squadra, ospitando le Final Eight a Bologna.

Il secondo turno di qualificazione sarà un momento cruciale per stabilire le squadre che arriveranno alle Final Eight. Tra i giocatori più attesi, Zverev e Jodar saranno protagonisti di match di grande rilevanza. La preparazione per gli US Open, che si terranno a New York, è in corso, con preoccupazioni per alcuni tennisti come Jannik Sinner e Rafael Nadal, ma la Coppa Davis 2026 rimane un evento di grande interesse per il tennis internazionale. La Spagna si affida a Rafael Jodar per il secondo turno di qualificazione. La squadra spagnola, priva di Carlos Alcaraz, si basa sul talento emergente del giovane Rafael Jodar. La Germania contatta Alexander Zverev per il confronto con la Croazia. Il giocatore tedesco, noto per la sua versatilità su superfici diverse, sarà un elemento chiave per la squadra tedesca.

La lista dei pre-convocati include nomi di alto livello, con un mix di giocatori esperti e talenti in ascesa. Il Cile, con Alejandro Tabilo e Cristian Garin, si prepara a un match di grande rilevanza contro la Spagna. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, è già in lizza per le Final Eight, che si terranno a Bologna. Il secondo turno di qualificazione sarà un momento decisivo per stabilire le squadre che arriveranno al momento più importante del torneo.