Stella Nervini: “Sensazioni positive, siamo pronte a giocare contro la Croazia”

Squadra azzurra in allenamento a Göteborg, pronta per la prima partita contro la Croazia

La squadra azzurra di volley femminile, detentrice del titolo olimpico e mondiale, si prepara con ottimismo alla prossima sfida ai Campionati Europei 2026. Stella Nervini, schiacciatrice in forza al Chieri ’76, ha espresso sensazioni positive alla vigilia del torneo, sottolineando l’importanza di poter contare su soluzioni diverse durante le partite. L’Italia, che punta alla medaglia d’oro per centrare la qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028, arriva in Svezia dopo un torneo in Polonia che ha dato buoni segnali e ha rivelato alternative al sistema di gioco tradizionale. La squadra, che dovrà affrontare la Croazia nella prima partita del torneo, ha dimostrato di essere pronta a ogni sfida.

Un gruppo competitivo e motivato

La squadra, che ha vissuto un brutto infortunio di Lolly (Loveth Omoruyi), ha dimostrato di essere pronta a ogni sfida. “Siamo molto contente di essere arrivate qui in Svezia e soprattutto di aver trovato un po’ di fresco”, ha dichiarato Nervini. La schiacciatrice ha sottolineato come il gruppo si stia allenando con entusiasmo, con un clima competitivo che rende il lavoro in palestra piacevole. “In allenamento ci divertiamo tanto, siamo molto competitive anche tra di noi e credo che proprio questo renda il lavoro in palestra più piacevole”, ha aggiunto.

La preparazione è fondamentale per la squadra, che dovrà affrontare le partite con la massima concentrazione. “Sappiamo che da questo momento ogni allenamento sarà importante perché andando avanti nella competizione le energie verranno concentrate sempre di più sulle partite”, ha spiegato Nervini. La 22enne ha sottolineato come i momenti a disposizione in campo e in sala pesi diventino fondamentali per la crescita e la preparazione. L’Italia, che ha già ottenuto la qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028, vuole sfruttare questa opportunità per conquistare la medaglia d’oro.

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Un’occasione per il futuro olimpico

La squadra azzurra, con un mix di esperienza e giovinezza, punta a fare bene in un torneo che potrebbe aprire le porte a nuove opportunità olimpiche. “Siamo pronte a giocare la prima partita di questo Campionato Europeo contro la Croazia”, ha concluso Nervini, evidenziando la motivazione e la determinazione del gruppo. La squadra, che ha scoperto durante il torneo in Polonia di poter contare su alternative al sistema di gioco tradizionale, si prepara con fiducia al prossimo impegno. La preparazione in palestra e in campo è diventata un elemento chiave per la sua crescita.

La squadra, che ha già ottenuto la qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028, vuole sfruttare questa opportunità per conquistare la medaglia d’oro. “Siamo pronte a giocare la prima partita di questo Campionato Europeo contro la Croazia”, ha dichiarato Nervini. La schiacciatrice ha sottolineato come la squadra si stia allenando con entusiasmo e con un clima competitivo che rende il lavoro in palestra piacevole. “In allenamento ci divertiamo tanto, siamo molto competitive anche tra di noi e credo che proprio questo renda il lavoro in palestra più piacevole”, ha aggiunto.

La squadra azzurra si prepara con ottimismo per il primo match contro la Croazia.

La motivazione e la competitività del gruppo sono elementi chiave per la preparazione.