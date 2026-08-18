Ferrari e Zandvoort: un’ultima possibilità per il podio in un circuito storico

Ferrari e Charles Leclerc in pista a Zandvoort, un circuito con una lunga storia di successi

La Formula 1 torna a Zandvoort per la trentaseiesima edizione del Gran Premio d’Olanda, in programma domenica 23 agosto 2026. Si tratta dell’ultima apparizione del circuito, che dopo aver vissuto tra il 1952 e il 1985 è risorto nel 2021, ma uscirà dal calendario nel 2027 a causa del non rinnovo del contratto. La Ferrari, con una lunga storia legata al circuito, ha vinto otto volte in passato, ma non ha mai vinto nel XXI secolo. Per Charles Leclerc, pilota della squadra, questa sarà un’ultima possibilità per conquistare il podio in un tracciato che ha visto grandi successi del passato.

Un legame storico con la pista olandese

La Ferrari ha sempre avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, con otto vittorie nella storia del circuito. Tra i piloti che hanno portato la squadra a trionfari, spiccano nomi come Alberto Ascari, Niki Lauda e Didier Pironi. Nel 1952, la tripletta del podio fu composta da tre Ferrari guidate da piloti italiani, un episodio raro e simbolo del successo della squadra in quel periodo. Anche se i tempi sono cambiati, la Ferrari ha continuato a essere protagonista, con quattro doppiette e una tripletta nel corso degli anni.

La squadra ha vinto otto volte a Zandvoort, ma non ha mai vinto nel XXI secolo. Questo dato sottolinea la difficoltà del circuito per la squadra, anche se i piloti hanno sempre cercato di fare il meglio. La tradizione di successi è ancora presente, ma la competizione è sempre più intensa. Per Charles Leclerc, questa sarà un’ultima occasione per fare la differenza, anche se il tracciato è noto per essere uno dei più difficili da dominare.

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Le prestazioni di Charles Leclerc a Zandvoort

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha corso a Zandvoort in diverse occasioni nel 2021, 2022, 2023 e 2024, ma non ha mai raggiunto il podio. Nella stagione 2025, ha subito un ritiro, ma il 2026 potrebbe essere l’ultima occasione per conquistare un risultato significativo. Dopo anni di fatica a Zandvoort, il pilota ha la possibilità di fare la differenza, anche se il circuito è noto per essere uno dei più difficili da dominare.

La stagione 2026 potrebbe essere l’ultima occasione per la Ferrari a Zandvoort. La squadra, pur non avendo mai vinto nel XXI secolo, ha sempre avuto un ottimo rapporto con il circuito. Anche se i tempi sono cambiati, la squadra ha sempre cercato di fare il meglio possibile, con piloti come Niki Lauda e Jacky Ickx che hanno portato la squadra a vittorie importanti. Per Charles Leclerc, questa sarà un’ultima possibilità per fare la differenza, anche se il circuito è noto per essere uno dei più difficili da dominare. La Ferrari, con la sua lunga storia a Zandvoort, ha sempre cercato di fare il meglio possibile, anche se non ha mai vinto nel XXI secolo. Per Charles Leclerc, questa sarà un’ultima possibilità per conquistare un risultato significativo, anche se il circuito è noto per essere uno dei più difficili da dominare. La squadra, però, ha una tradizione di successi in questo tracciato, e potrebbe cercare di ripetere la vittoria.

La Ferrari ha vinto otto volte a Zandvoort nella sua storia.

Charles Leclerc ha corso a Zandvoort in diverse occasioni, ma non ha mai raggiunto il podio.

La stagione 2026 potrebbe essere l’ultima occasione per la Ferrari a Zandvoort.