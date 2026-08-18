NASCAR, Loudon chiude la regular season con un ruolo cruciale nella Chase

Pista di Loudon, gara di NASCAR, classifica Chase, corridori in competizione

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La NASCAR si prepara a vivere un momento decisivo con la gara di Loudon, che chiude la regular season e si pone come penultimo appuntamento prima della finale a Daytona. La gara, che si svolgerà nello Stato del New Hampshire, è cruciale per la Chase, la fase finale del campionato che determinerà i migliori otto piloti. Il tracciato, con una metratura di 1 miglio e quattro curve con pendenza progressiva, è noto per la sua intensità e per il numero di successi registrati da piloti storici come Denny Hamlin, Brad Keselowski e Christopher Bell. La gara di Loudon rappresenta un test importante per chi cerca di guadagnare un posto nella finale, che si terrà nuovamente a Daytona.

La classifica provvisoria della Chase prima di Loudon

La classifica provvisoria della Chase, prima della gara di Loudon, vede Denny Hamlin in testa con 969 punti, seguito da Ryan Blaney, Ty Gibbs, Tyler Reddick, Chase Briscoe, Chase Elliott e Christopher Bell. Il distacco tra i leader e la zona di eliminazione è significativo, con Kyle Larson che si trova a 143 punti di scosto. Ryan Preece, attualmente fuori dalla Chase, è il primo escluso con un margine di 50 punti rispetto a Shane van Gisbergen. Altri piloti, come Ross Chastain e Brad Keselowski, si trovano a un margine di 63 e 78 punti rispettivamente, con la possibilità di rimanere in gioco fino all’ultimo momento.

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Il primo degli esclusi, Ryan Preece, si trova a 50 punti di scarto da Shane van Gisbergen, mentre il primo degli inseguitori, Kyle Larson, è a 143 punti di scarto dalla zona di eliminazione. La gara di Loudon potrebbe rappresentare un’occasione per chi si trova in posizione di vantaggio o di pericolo per rafforzare la propria posizione o recuperare terreno. La classifica, inoltre, mostra che alcuni piloti, come Ross Chastain e Brad Keselowski, si trovano a un margine di 63 e 78 punti rispettivamente, con la possibilità di rimanere in gioco fino all’ultimo momento.

Un tracciato storico e tecnico

Il tracciato di Loudon, proprietà di Speedway Motorsports, è uno dei più iconici della NASCAR Cup Series. Conosciuto come la “Magic Mile”, è un circuito che ha visto la vittoria di diversi campioni, tra cui Denny Hamlin, Brad Keselowski, Christopher Bell, Aric Almirola, Joey Logano e Ryan Blaney. La pendenza progressiva delle curve, che varia da 2 a 7 gradi, rende la gara estremamente impegnativa, richiedendo una gestione precisa delle gomme e una strategia di pit stop ben calibrata. La gara di Loudon rappresenta un test cruciale per i piloti che cercano di guadagnare un posto nella finale.

La gara di Loudon non solo chiude la regular season, ma anche la Chase, con la finale che si terrà a Daytona. Il circuito di Daytona, conosciuto per le sue gare di lunga distanza, è un luogo simbolo per la NASCAR. La gara di Loudon, con la sua intensità e la sua importanza nella classifica, potrebbe decidere chi si qualificherà per la finale. I piloti dovranno affrontare una prova estrema, con la possibilità di fare la differenza in un momento cruciale del campionato.

La gara di Loudon è un momento chiave per la Chase, con la finale che si terrà a Daytona.

La classifica provvisoria mostra un distacco significativo tra i leader e la zona di eliminazione.

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