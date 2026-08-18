Valencia offre a Gayà un contratto con un salario sei volte inferiore al suo attuale

Valencia propone a Gayà un contratto con un salario sei volte inferiore al suo attuale, generando tensioni

Valencia propone a Gayà un contratto con un salario sei volte inferiore al suo attuale

Il Valencia ha presentato a José Luis Gayà una proposta di rinnovo del contratto che ha suscitato reazioni negative nell’ambiente del club. Il calciatore, attuale capitano della squadra, avrebbe dovuto accettare una riduzione del salario attuale di sei milioni di euro per stagione, ma la proposta non è stata considerata come tale. Il club ha offerto un contratto di due anni con un salario netto di un milione di euro per stagione, un importo sei volte inferiore rispetto a quello attuale.

La proposta non è stata vista come seria

Secondo quanto riferito, il gruppo di Gayà ha reagito con disappunto alla proposta, che non è stata vista come una vera offerta. Il calciatore, che terminerà il contratto questa stagione, aveva aspettato una proposta più sostanziosa. Inoltre, la proposta include l’opzione di differire il pagamento dei sei milioni di euro del suo ultimo anno di contratto, un’idea che non ha trovato consenso. L’ambiente del club sembra non avere grandi intenzioni di far rimanere Gayà, un fatto che ha alimentato tensioni.

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Un mercato in movimento e un futuro incerto

Nel mercato di calciatori, il Valencia ha cercato di gestire la situazione di Gayà come parte del piano di rinnovo della squadra. Tuttavia, la mancanza di una proposta seria ha reso la situazione complessa. Gli allenatori Gourlay e Corberán avevano il compito di trovare un accordo, ma la proposta presentata non ha soddisfatto le aspettative del calciatore. La situazione potrebbe evolvere in modo imprevedibile, con il rischio che Gayà non rimanga al club.

La mancanza di interesse del club ha suscitato preoccupazioni

Nonostante il calciatore sia un elemento chiave per la squadra, il trattamento ricevuto ha lasciato perplessità. I giocatori non sono eterni, ma il modo in cui il Valencia ha presentato la proposta ha lasciato il senso di una mancanza di interesse reale. A soli quattro giorni dall’inizio della stagione, questa situazione potrebbe generare problemi, soprattutto se Gayà dovesse decidere di lasciare il club.

La situazione rappresenta un momento di tensione per il club, che dovrà affrontare le conseguenze di una mancanza di interesse per un giocatore chiave. Il mercato di calciatori è in movimento, e la decisione di Gayà potrebbe influenzare le scelte future del Valencia. Il club ha anche incluso l’opzione di differire il pagamento dei sei milioni di euro del suo ultimo anno di contratto, un’idea volta a migliorare il fairplay finanziario. Tuttavia, questa opzione non ha trovato consenso e non è stata accettata. La mancanza di una proposta seria ha reso la situazione complessa e ha alimentato tensioni nell’ambiente. Il Valencia, che ha il compito di gestire la situazione di Gayà, dovrà affrontare le conseguenze di una mancanza di interesse per un giocatore chiave. La decisione di Gayà potrebbe influenzare le scelte future del club, soprattutto in un mercato in movimento e con tante incognite.