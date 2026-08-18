Lisa Vittozzi: “Vincere è la parte che preferisco, non per arrivare seconda”

Lisa Vittozzi durante un raduno della nazionale italiana di biathlon, parla del proseguimento della carriera e del nuovo allenatore

Lisa Vittozzi, azzurra del biathlon, ha espresso la sua decisione di proseguire la carriera agonistica dopo la conquista dell’oro olimpico, sottolineando che non intende farlo per arrivare seconda. “Vincere è la parte che preferisco, se proseguo non è certo per arrivare seconda”, ha dichiarato la campionessa. La decisione, però, non è stata presa senza riflettere: l’atleta ha spiegato come l’estate 2026 sia diversa rispetto a quella del 2025, e come la sua motivazione sia ancora forte. La stagione si svilupperà sino al 21 marzo, giorno in cui si chiuderà il campionato mondiale a Oslo.

Un nuovo inizio con un allenatore diverso

La scelta di proseguire la carriera è accompagnata da un cambiamento significativo: l’arrivo del norvegese Egil Gjelland, che ha sostituito il finlandese Jonne Kähkönen. “Mi piacciano le sfide, soprattutto perché mi sono subito trovata bene con Egil”, ha commentato Vittozzi. L’atleta ha espresso fiducia nel nuovo allenatore, riconoscendone l’approccio diverso e l’efficacia nel lavoro. Penso sia una persona molto ben preparata e mi piace il suo modo di lavorare, ha aggiunto, sottolineando come i miglioramenti nei suoi allenamenti siano già visibili.

Vittozzi, che ha vinto l’oro olimpico e la Coppa del Mondo, è diventata la nona donna nella storia a completare la “Triplice Corona”, ossia la conquista dell’oro olimpico, dell’oro mondiale e della Coppa del Mondo assoluta. Con l’addio di Dorothea Wierer, l’atleta si è imposta come numero uno indiscussa del movimento italiano. “Sono ancora qui perché penso di avere ancora qualcosa da dire nel biathlon e a me stessa”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di continuare a competere e a vincere.

Pubblicità

La stagione 2026-2027 e i prossimi appuntamenti

La stagione 2026-2027 si aprirà con la Coppa del Mondo femminile, che inizierà il 27 novembre a Kontiolahti in Finlandia. La tappa di Anterselva, invece, si terrà dal 14 al 17 gennaio. La tappa clou, i Mondiali, si disputeranno dal 10 al 21 febbraio a Otepää in Estonia. Non sento più tutto il peso sulle mie spalle e non mi sento diversa dalle mie compagne di squadra, ha concluso Vittozzi, riconoscendo l’importanza del gruppo e della collaborazione. La sua fiducia nel proseguire la carriera è forte, e la motivazione non si è mai spenta.

La campionessa ha anche sottolineato come la sua stagione sia diversa rispetto a quella del 2025, grazie al ritorno in squadra e alla collaborazione con il nuovo staff. “L’anno scorso mi sono allenata in autonomia con un programma personalizzato. Era tutto diverso. Ci sono stati aspetti positivi e altri negativi. Per esempio, essere sempre da sola. Ora sono tornata con le altre e sento come questo fatto sia positivo”, ha spiegato. La sua decisione di proseguire la carriera è motivata da una forte volontà di vincere e di continuare a competere a livello internazionale.