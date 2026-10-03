Juventus punta su talenti italiani per rafforzare la sua presenza in nazionale

La Juventus, attraverso l’AD Giovanni Carnevali, ha espresso l’intenzione di incrementare la presenza di calciatori italiani in squadra, un obiettivo che si sposa con la strategia di costruire una squadra “tricolore” in grado di supportare la Nazionale. L’obiettivo non è solo di rafforzare la rappresentatività italiana, ma anche di riconquistare la spina dorsale che ha portato la Juventus a diventare uno dei principali serbatoi per le convocazioni azzurre. Dopo un periodo in cui la presenza juventina in squadra nazionale è stata ridotta, la dirigenza cerca di invertire la tendenza, puntando su giovani talenti che possono emergere nel futuro.

Un piano per rafforzare la presenza azzurra

La mancanza di italiani in squadra ha suscitato preoccupazioni nell’ambiente, con Carnevali che ha sottolineato le difficoltà di muoversi in certi mercati, nonostante i paletti finanziari e le liste. L’obiettivo, però, è chiaro: aumentare progressivamente il numero di calciatori italiani in rosa, non solo aspettando la maturazione dei talenti già presenti nelle Under bianconere e in Next Gen. La Juve ha già iniziato a guardare a profili italiani in ogni reparto, con un focus particolare sulla porta e sulla difesa.

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La Juve punta su talenti italiani per rafforzare la sua presenza in nazionale

Al momento, il portiere azzurro in rosa è Guglielmo Vicario, terzo portiere della squadra nazionale. Tuttavia, la Juve ha già in mira Lorenzo Palmisani del Frosinone, un profilo seguito da diversi top club, ma con la Juventus in pole. In difesa, il nome di Michael Kayode del Brentford è emerso come un’opzione interessante, grazie al suo passato nel vivaio bianconero e alla sua presenza nella Nazionale maggiore di Mancini. Un altro nome in lizza è Ionita Marcandalli, difensore del Genoa, noto per il suo fisico e la sua giovane età.

Portieri e difensori: i nomi più caldi

Al centrocampo, Marco Romano e Luca Lipani del Sassuolo sono i due nomi più caldi tra gli italiani di prospettiva. Romano, pur essendo seguito anche dall’Inter, ha il sostegno della Juve, mentre Lipani è uno dei titolari dell’Under 21 di Silvio Baldini. L’obiettivo è di integrare questi talenti nella squadra, non solo per il loro potenziale, ma anche per rafforzare la presenza italiana in squadra.

La Juve cerca di riconquistare la sua spina dorsale in nazionale

Per quanto riguarda l’attacco, si è detto di Ekhator ma le prossime manovre juventine andranno anche in altre direzioni: un pallino della dirigenza, tra i giovani più seguiti, è Samuele Inacio, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e poi passato al Borussia Dortmund, già chiamato da Mancini nella Nazionale maggiore, in attesa di poter debuttare anche nell’azzurro dei grandi. La Juve non si limita a cercare talenti già presenti, ma guarda anche a giocatori che potrebbero emergere nel futuro, con l’obiettivo di costruire una squadra che non solo si distingua in campo, ma anche supporti la Nazionale, rafforzando la sua presenza in squadra.