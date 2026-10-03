Austin Smotherman si piazza al comando del Bank of Utah Championship a metà gara

Austin Smotherman si è piazzato al comando del Bank of Utah Championship a metà gara, dopo due round disputati sul percorso par 71 del Black Desert Resort di Ivins, in Utah. Il golfista statunitense ha realizzato un ottimo round da -9 (62 colpi), portando il suo totale a -17 (125 colpi), con un margine di una lunghezza sul connazionale Kevin Roy e due su Doug Ghim e Kevin Streelman. La vittoria di Smotherman ha segnato un ribaltone in classifica dopo la prima giornata, quando era stato il leader Kevin Streelman a guidare la classifica.

Un torneo in rapida evoluzione

Il Bank of Utah Championship, uno dei più giovani del PGA Tour, ha appena compiuto la sua terza edizione e ha già cambiato nome da Black Desert Championship. Il torneo, con un montepremi di 6 milioni di dollari, si svolge sul percorso del Black Desert Resort, un luogo che ha visto un’evoluzione significativa nel suo percorso. Dopo la seconda tornata, la classifica è molto ristretta, con 23 golfisti racchiusi in soli 7 colpi, rendendo il taglio estremamente competitivo.

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La classifica si muove velocemente, con posizioni che cambiano di continuo. Il leader Smotherman si trova a -17, con un margine di una lunghezza sul connazionale Kevin Roy e due su Doug Ghim e Kevin Streelman. Il tedesco Stephan Jaeger si piazza al quinto posto con -14, seguito da Steven Fisk a un colpo di distanza. Tra i giocatori che hanno chiuso il secondo round con un totale di -4, ci sono nomi di spicco come Ben James, Chris Kirk, David Lipsky, Max McGreavy, Chad Ramey, Jackson Suber, Jon VanDerLaan, Trace Crowe e Zachary Bauchou, tutti in posizione di vantaggio.

Un’occasione per i migliori

Il terzo round, che si terrà nella serata italiana, servirà a scremare la classifica, con oltre 20 golfisti che potranno lottare per il successo finale. Tra i giocatori che hanno completato la seconda tornata, si segnala anche l’uscita di alcuni atleti, come lo svedese Svensson e l’argentino Tosti, fermati dall’oscurità alla buca 16. Il torneo, che si svolge in un contesto internazionale, rappresenta un’occasione per i partecipanti di mettersi in mostra e di competere su un percorso di alto livello. Il percorso par 71 è un banco di prova per i golfisti del PGA Tour. La vittoria di Austin Smotherman a metà gara segna un momento importante per il torneo, che si prepara a una fase decisiva con il terzo round. La competizione, con un montepremi di 6 milioni di dollari, è un’occasione per i migliori giocatori del mondo di dimostrare la loro abilità e di lottare per il successo finale.

Il Bank of Utah Championship, con il suo ambiente competitivo e le sue condizioni di gioco, rappresenta un evento chiave per i golfisti del PGA Tour. La vittoria di Austin Smotherman a metà gara segna un momento importante per il torneo, che si prepara a una fase decisiva con il terzo round. La competizione, con un montepremi di 6 milioni di dollari, è un’occasione per i migliori giocatori del mondo di dimostrare la loro abilità e di lottare per il successo finale.