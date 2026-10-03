Fresneda e i Denia, due talenti in cerca del debutto con la nazionale

Iván Fresneda e i Denia, due giovani talenti del calcio spagnolo, si trovano a un passo dal debutto con la selezione nazionale. Fresneda, laterale destro del Getafe, potrebbe esordire contro la Repubblica Ceca, mentre Santi Denia, padre di Marcos, ha avuto un ruolo chiave nella formazione delle giovanili spagnole. Entrambi hanno seguito un percorso simile, con Pablo Amo come allenatore, e hanno giocato insieme in diverse squadre giovanili. La stagione 2026 sembra essere l’anno in cui potrebbero finalmente esordire in nazionale.

Un percorso comune tra giovanili e selezioni

Iván Fresneda e Marcos Denia hanno condiviso un percorso simile nel calcio giovanile spagnolo. Fresneda ha iniziato le sue prime esperienze nella squadra Under 18, dove ha trovato spazio accanto a Santi Denia, padre di Marcos. I due hanno giocato insieme in diverse competizioni, con Pablo Amo come allenatore. Il loro cammino è stato segnato da una formazione che ha dato loro la possibilità di crescere e di mostrare le loro qualità. Fresneda, in particolare, ha avuto l’opportunità di giocare in due amichevoli contro la Repubblica Ceca, dove ha mostrato una buona capacità di difesa e di intervento.

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La prossima partita potrebbe segnare il debutto di Fresneda con la squadra nazionale. Il match contro la Repubblica Ceca, che si terrà a Wembley, rappresenta un passo importante per il laterale del Getafe. Tuttavia, non è stato ancora confermato se il giocatore entrerà in campo. Al momento, si parla di una rotazione che potrebbe portare a lui e a altri giovani talenti. Santi Denia, che ha avuto un ruolo chiave nella formazione giovanile, potrebbe essere il tecnico che lo guiderà nel primo match ufficiale.

Un futuro promettente per i Denia

La famiglia Denia, con Santi e Marcos, rappresenta un esempio di successo nel calcio spagnolo. Santi, ex giocatore e attuale allenatore, ha avuto un ruolo chiave nella formazione giovanile che ha formato Fresneda e Marcos. Il padre di Marcos, Santi Denia, ha guidato la squadra Under 18 che ha vinto contro la squadra Under 20 del Marocco. Il successo di questa squadra ha dato a Fresneda e a Marcos la possibilità di crescere e di mostrare le loro qualità.

La stagione 2026 potrebbe segnare un importante passo avanti per Fresneda. Il giocatore, formato nella cantera dell’Atlético Madrid, ha dimostrato una buona capacità di gioco e di leadership. La sua esperienza in squadre giovanili lo ha preparato a affrontare le sfide del calcio di alto livello. La sua carriera potrebbe prendere una svolta importante con l’ingresso in nazionale. Per il momento, però, si attende l’esito del match contro la Repubblica Ceca, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella sua carriera. La stagione 2026 sembra essere un anno cruciale per il calcio spagnolo, con la possibilità di vedere nuovi talenti esordire in nazionale. Fresneda e i Denia rappresentano un esempio di come il lavoro in giovanile possa portare a risultati importanti. La loro carriera potrebbe prendere una svolta con l’ingresso in nazionale, ma per il momento si attende l’esito del match contro la Repubblica Ceca, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella loro vita da calciatori.