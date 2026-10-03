Francesco, traduttore di 46 anni: “Nel 2010 ero ricco; oggi, con lo stesso stipendio, mi sento quasi povero”

Un traduttore di 46 anni racconta come il costo della vita abbia ridotto il suo potere d’acquisto, nonostante lo stipendio non sia cambiato da 10 anni.

Francesco, un traduttore di 46 anni, racconta come la sua situazione economica si sia notevolmente aggravata negli ultimi anni. “Nel 2010 ero ricco; oggi, con lo stesso stipendio, mi sento quasi povero”, afferma. Il traduttore spiega che, nonostante i suoi guadagni non siano aumentati, i costi di vita sono saliti in modo esponenziale, rendendo la sua situazione finanziaria sempre più difficile. L’incremento dei prezzi ha reso l’acquisto di beni di base, come cibo, carburante e affitti, un reale problema per la sua famiglia.

Stipendio fermo, costi in aumento

Francesco spiega che il suo lavoro non include benefici come contributi, ferie o altre forme di protezione. “Mi pagano per pulsazione di tecla, cioè ogni volta che premo una tecla sul computer”, dice. Questo sistema di retribuzione, pur essendo comune nel settore, non tiene conto dell’inflazione e dei costi crescenti. Il potere d’acquisto di molte persone si è ridotto drasticamente. “L’unico motivo per cui non ho figli è il mio stipendio insufficiente”, afferma, sottolineando come la sua situazione personale sia influenzata direttamente dal contesto economico.

Pubblicità

La disoccupazione del potere d’acquisto

Secondo Francesco, il potere d’acquisto di molte persone si è ridotto drasticamente. “Solo vedo pochi privilegiati intorno a me, che possono permettersi di comprare senza preoccupazioni o mangiare fuori perché guadagnano molto di più o perché i loro genitori li mantengono”, racconta. L’uomo sostiene che il 90% della popolazione ha visto deteriorarsi il proprio livello di vita, mentre il 10% si arricchisce sempre di più. Oggi sembra una trappola in tutti i sensi: stipendi bassi, senza protezione, senza aumenti.

Francesco riferisce che le promesse di un futuro migliore per i lavoratori non si sono realizzate. “Oggi, ottenere buoni guadagni non è più sufficiente per passare un mese senza problemi”, afferma. L’incremento dei prezzi ha reso l’acquisto di beni di base un’impresa sempre più complessa, con conseguenze dirette sulle famiglie. “L’acquisto di una spesa, il carburante, l’affitto o la casa sono diventati un reato per molte persone”, conclude. Francesco, con la sua storia, rappresenta un caso emblematico di come l’inflazione e l’incremento dei prezzi abbiano ridotto il potere d’acquisto di milioni di persone. Il suo racconto mette in luce le sfide quotidiane di chi lavora in settori non protetti, dove i salari non seguono l’andamento dei costi. La sua situazione, pur non essendo unica, riflette una tendenza più ampia, che riguarda interi settori e classi sociali.

Stipendio non aumentato da 10 anni

Costi di vita in aumento esponenziale

Assenza di benefici e protezioni

Difficoltà a formare una famiglia

Disoccupazione del potere d’acquisto