Manila Esposito: “Non ho risposto con parole, ma con risultati”

Ginnasta italiana risponde alle critiche su fisico con successi in competizione

Una risposta con i fatti

La ginnasta italiana Manila Esposito, 19 anni, ha risposto alle critiche su il suo fisico con i risultati ottenuti in competizione. Dopo aver vinto l’oro nel giro di ginnastica su gomma e due medaglie d’argento in barra di equilibrio e nella competizione di squadra ai Europei di Zagreb, la ginnasta ha sottolineato come i commenti negativi non abbiano influenzato i suoi successi. “Non ho risposto con parole, ma con risultati”, ha scritto su Instagram, rafforzando la sua determinazione.

La fiducia in sé stessa è il miglior risultato

Esposito ha espresso la sua gratitudine verso chi ha creduto in lei, anche quando lei stessa non aveva fiducia. “Pero tengo que decir que, después de estos logros, estoy recuperando la confianza en mí misma, y esto es lo más importante”, ha scritto. La ginnasta ha sottolineato che il suo maggiore successo non è stato solo la vittoria, ma il ritorno a sentirsi sicura di sé. “Me siento bien conmigo misma e è grazie al mio fisico che posso ottenere certi risultati”, ha aggiunto.

Le critiche non hanno fermato i suoi successi

Durante la competizione, Esposito ha cercato di non prestare attenzione ai commenti negativi ricevuti sui social media. “Leer esos comentarios no es agradable”, ha detto, ma ha preferito concentrarsi sui suoi obiettivi. “Si no te gusta algo, simplemente no lo mires”, ha risposto, sottolineando la sua indipendenza. La ginnasta ha anche commentato che chi odia spesso è fragile, e che non deve permettere a queste critiche di influenzare il suo percorso.

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La Federazione Italiana di Ginnastica denuncia comportamenti indecenti

Il presidente della Federazione Italiana di Ginnastica, Andrea Facci, ha condannato i commenti ricevuti da Esposito, definendoli “indecenti”. “Hoy hay demasiada libertad para los llamados ‘leones del teclado’, que no responden por sus actos”, ha detto Facci, chiedendo misure per proteggere i giovani atleti da tali comportamenti. La Federazione ha espresso solidarietà alla ginnasta e ha chiesto un maggiore controllo su quanto viene pubblicato online.

Un percorso di fiducia e successi

Nata a Napoli nel 2006, Esposito ha dimostrato di non lasciarsi influenzare dalle critiche. I suoi successi in competizione hanno confermato la sua determinazione e la sua capacità di concentrarsi sui propri obiettivi. “No pensai molto in questo durante questi giorni”, ha detto, sottolineando come i risultati le abbiano permesso di superare l’episodio. La ginnasta ha anche sottolineato che il suo fisico è un elemento chiave per raggiungere i suoi obiettivi, ma che la sua fiducia in sé è il suo miglior strumento. La sua storia rappresenta un esempio di come i successi sportivi possano superare le critiche esterne, e come la determinazione e la fiducia in sé siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.