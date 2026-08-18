Elisa Balsamo vince la Egmont Cycling Race dopo un periodo di silenzio

Elisa Balsamo vince la Egmont Cycling Race, corsa di 130 km a Zottegem in Belgio

Elisa Balsamo ha vinto la Egmont Cycling Race, corsa di un giorno di livello 1.1, dopo un periodo di silenzio in cui non aveva conseguito vittorie. La 28enne piemontese, portacolori della Lidl-Trek, ha vinto la quarta edizione della manifestazione, disputata a Zottegem in Belgio. La vittoria rappresenta la 37a affermazione da professionista per la ciclista, che aveva vinto quattro tappe al Giro d’Italia tra fine maggio e inizio giugno. Dopo un Tour de France in cui ha ottenuto la seconda piazza nella seconda frazione, Balsamo ha ritrovato la forma con una prestazione di alto livello.

Una vittoria in volata con supporto della compagna di squadra

La vittoria di Balsamo è arrivata in volata, grazie al supporto della compagna di squadra Lucinda Brand. La ciclista ha dominato la battaglia finale, regolando la belga Hélène Hesters (Liv AlUla Jayco) e la danese Solbjoerk Minke Anderson (EF Education-Only). La vittoria ha anche visto la settima piazza di Erja Giulia Bianchi (CANYON//SRAM Generation). Il percorso, lungo 130 km, era caratterizzato da quindici muri e cinque settori in pavé, elementi che hanno reso la prova estremamente impegnativa.

La vittoria di Balsamo è un segnale di ritorno in forma dopo un Tour de France non brillante. La ciclista, reduce da una seconda piazza nella seconda frazione, ha dimostrato di essere in grado di riprendersi e tornare al successo. La vittoria nella Egmont Cycling Race conferma la sua posizione tra le migliori del ciclismo strada. La vittoria ha anche visto la vittoria della Campionessa del Mondo 2021, che ha succeduto a Martina Alzini nell’albo d’oro.

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Un momento di conferma per la carriera di Balsamo

La vittoria nella Egmont Cycling Race rappresenta un momento importante per Elisa Balsamo, che ha dimostrato di essere in grado di tornare al successo dopo un periodo di silenzio. La ciclista ha vinto una corsa di alto livello, con un percorso estremamente impegnativo. La vittoria è un segnale positivo per la sua carriera e per la sua squadra, che continuerà a supportarla nei prossimi mesi. La prestazione di Balsamo ha suscitato interesse nel mondo del ciclismo. Molti hanno apprezzato la sua capacità di gestire un percorso estremamente difficile. La ciclista ha dimostrato di essere in forma, grazie anche al supporto della sua squadra. La vittoria è un ulteriore passo avanti per Balsamo, che continua a cercare conferme in giro per il mondo.

Elisa Balsamo vince la Egmont Cycling Race

37a vittoria da professionista

Per il percorso di 130 km a Zottegem