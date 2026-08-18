Matteo Moretto svela tre possibili arrivi e un addio al Betis

Giocatori in discussione per il Betis nel mercato estivo, con possibili arrivi e un addio

Il giornalista Matteo Moretto ha reso noto i possibili movimenti del Real Betis nel mercato estivo, svelando tre nomi di giocatori che potrebbero arricchire la rosa e un possibile addio. L’annuncio è stato dato attraverso l’editore spagnolo MARCA Transfer, con l’aggiornamento del 18 agosto 2026 alle 17:44 CEST. I tre giocatori in discussione sono Fabio Silva, Troy Parrott e Dani Ceballos, tutti considerati come possibili acquisti per rinforzare la squadra. Inoltre, è stato indicato Pablo García come possibile giocatore che potrebbe lasciare la squadra.

possibili arrivi per il betis

Matteo Moretto ha svelato i nomi di tre giocatori che potrebbero entrare a far parte del Real Betis nel mercato estivo. Tra i possibili arrivi si trovano Fabio Silva, Troy Parrott e Dani Ceballos. Questi nomi sono stati indicati come potenziali acquisti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il giornalista ha sottolineato che i tre giocatori sono stati messi in discussione come possibili rinforzi per il team, con l’obiettivo di migliorare la squadra in diversi aspetti del gioco.

Il mercato del Betis si muove con tre nomi in vista, ma non si tratta di certezze.

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possibile addio di pablo garcía

Al contempo, è stato indicato Pablo García come possibile giocatore che potrebbe lasciare la squadra. Il giocatore, che ha giocato per il Betis, potrebbe non rientrare nel prossimo mercato estivo, a causa di una mancanza di continuità o di un accordo non raggiunto. La sua eventuale partenza potrebbe aprire la porta a nuovi arrivi, ma non è ancora chiaro se si tratti di un addio definitivo o di un prestito.

La situazione di Pablo García rimane in fase di valutazione e non è ancora definitiva.

Il mercato estivo del Real Betis sembra essere in movimento, con diversi nomi in discussione sia per l’arrivo che per l’addio. Matteo Moretto ha reso noto i possibili movimenti, ma non si tratta di certezze. I giocatori indicati potrebbero essere considerati come opzioni per il prossimo mercato, ma non è ancora chiaro se si tratterà di acquisti o di prestiti. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, che potrebbero influenzare le scelte del club. La squadra del Real Betis si prepara al mercato estivo con una serie di nomi in discussione. I tre giocatori possibili, Fabio Silva, Troy Parrott e Dani Ceballos, potrebbero essere considerati come opzioni per il prossimo mercato, ma non si tratta di certezze. Inoltre, Pablo García potrebbe lasciare la squadra, ma la sua situazione non è ancora definita. Il giornalista ha reso noto i possibili movimenti, ma non si tratta di conferme definitive.