Kayne Van Oevelen in prestito al Valencia per competere con Dmitrieski

Portiere neerlandese Kayne Van Oevelen si trasferisce in prestito al Valencia per competere con Stole Dmitrieski

Il Valencia ha completato l’acquisto in prestito del portiere neerlandese Kayne Van Oevelen, arrivato dal Ipswich Town. L’operazione, annunciata il 18 agosto 2026, prevede l’arrivo del giocatore a Mestalla previsto per mercoledì, con l’obiettivo di sottoporsi al controllo medico e firmare il contratto. Il club valenciano non ha ottenuto l’opzione di acquisto, negata dal club inglese, e pagherà circa 500 mila euro per la cesione. Van Oevelen, che ha giocato con il FC Volendam, arriva per competere con Stole Dmitrieski, attuale titolare, ma il normacedonio ha la fiducia del tecnico Corberán.

Un mercato in movimento per il Valencia

La decisione del Valencia di portare Van Oevelen a Mestalla è parte di un mercato di riparazione e rafforzamento. Il portiere, che ha giocato in prestito al FC Volendam, ha trovato un nuovo destino dopo essere stato acquistato dal Ipswich Town durante il mercato estivo. Il club valenciano aveva già seguito la sua carriera, ma non era riuscito a chiudere un trasferimento a causa delle richieste economiche del Volendam. La cifra di 500 mila euro per la cesione rappresenta un investimento significativo per un prestito, ma il club spera in un impatto positivo sul mercato.

Il portiere neerlandese, 25 anni, arriverà a Mestalla per competere con Stole Dmitrieski, il portiere titolare. Il normacedonio, che ha la fiducia del tecnico Corberán, ha la posizione di vantaggio, ma il nuovo acquisto potrebbe aprire nuove opportunità. Il portiere neerlandese, che ha giocato in diverse squadre in patria, ha dimostrato capacità e determinazione durante la sua esperienza al FC Volendam. La sua presenza potrebbe influenzare la dinamica del reparto e dare ulteriore spazio a Vicente Abril, che potrebbe lasciare il club in prestito al Nástic de Tarragona.

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Van Oevelen e la concorrenza con Dmitrieski

Kayne Van Oevelen, 25 anni, arriverà a Mestalla per competere con Stole Dmitrieski, il portiere titolare. Il normacedonio, che ha la fiducia del tecnico Corberán, ha la posizione di vantaggio, ma il nuovo acquisto potrebbe aprire nuove opportunità. Il portiere neerlandese, che ha giocato in diverse squadre in patria, ha dimostrato capacità e determinazione durante la sua esperienza al FC Volendam. La sua presenza potrebbe influenzare la dinamica del reparto e dare ulteriore spazio a Vicente Abril, che potrebbe lasciare il club in prestito al Nástic de Tarragona.

La decisione del Valencia di portare Van Oevelen a Mestalla non è casuale. Il club ha seguito la sua carriera da tempo e ha visto in lui un potenziale importante per il ruolo di portiere. La mancanza di un’opzione di acquisto ha reso necessario un prestito, ma il club spera che il giocatore possa dare un contributo significativo nella stagione in corso. La sua esperienza e la sua capacità di reazione potrebbero essere un fattore chiave per il successo del Valencia in campionato.

Kayne Van Oevelen arriverà a Mestalla per competere con Stole Dmitrieski.

Il Valencia ha pagato 500 mila euro per la cesione del portiere.

Van Oevelen ha giocato in prestito al FC Volendam.

La situazione del mercato del Valencia continua a evolversi, con decisioni che potrebbero influenzare la formazione in vista della stagione. La presenza di Van Oevelen potrebbe aprire nuove porte per altri giocatori, come Vicente Abril, che potrebbe lasciare il club in prestito. Il club, però, non ha ancora dato segni di una strategia definitiva, ma la decisione di portare un portiere di qualità indica un intento di rafforzare la squadra in modo significativo.