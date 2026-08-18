Guenther Steiner critica la performance di Williams e prevede cambiamenti nel team

Williams in difficoltà, Steiner prevede cambiamenti per 2027

Il team Williams, in difficoltà nella stagione 2026, ha visto il suo direttore sportivo James Vowles criticato duramente da Guenther Steiner, attuale direttore di KTM Tech3 e ex direttore di Haas. Steiner ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di progressi del team e ha sottolineato che, se la situazione non si invertirà, potrebbe esserci un cambio di squadra già nel 2027. Williams sarà superato da Aston Martin in punti e Vowles potrebbe essere rimosso, ha dichiarato Steiner, che ha anche sottolineato la mancanza di azione da parte del team.

La mancanza di progressi preoccupa Steiner

Steiener ha espresso la sua frustrazione per la lentezza con cui Williams sta implementando le sue migliorie. “Hanno tempo sufficiente per leggere i messaggi e correggere la situazione”, ha sottolineato, aggiungendo che se non si agisce entro fine anno, potrebbe esserci un cambio di staff. Se non hai letto tutti i messaggi, allora è ora di andartene, ha detto, riferendosi a Vowles. La mancanza di risultati e la scarsa incidenza delle nuove componenti, come il nuovo frontale di Silverstone, hanno alimentato le critiche.

La situazione di Williams sembra essere in una fase di stallo, con un team che non riesce a migliorare il suo rendimento. Le dichiarazioni di Steiner, sebbene critiche, indicano una volontà di cambiamento e di maggiore efficienza. La prossima stagione potrebbe vedere un cambio di direttore, se la situazione non si risolverà. La competizione nella Formula 1 è sempre più serrata, e Williams non può permettersi di restare indietro. Steiener ha anche espresso la sua opinione sulle possibilità di Aston Martin di ottenere punti, sottolineando che Williams potrebbe finire persino dietro a loro nella classifica costruttori. “Non credo che Williams vinca nemmeno un punto”, ha concluso Steiner, che ha espresso la sua soddisfazione per l’analisi della situazione. La mancanza di progressi e la scarsa incidenza delle nuove componenti hanno portato a una situazione di tensione all’interno del team.

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La Formula 1 è un ambiente competitivo e i team devono adattarsi rapidamente alle nuove sfide. La situazione di Williams sembra essere in una fase di stallo, con un team che non riesce a migliorare il suo rendimento. Le dichiarazioni di Steiner indicano una volontà di cambiamento e di maggiore efficienza. La prossima stagione potrebbe vedere un cambio di direttore, se la situazione non si risolverà. La performance di Williams non ha mantenuto le promesse iniziali, che avevano garantito un ritorno al successo. Al contrario, stanno retrocedendo invece di avanzare, ha commentato Steiner. La situazione richiede interventi immediati, altrimenti potrebbe esserci un cambio di staff già nel 2027.