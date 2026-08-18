Real Madrid: la motivazione dei giocatori si fa sentire

Giocatori del Real Madrid in campo con entusiasmo, ambiente positivo in Valdebebas

Il Real Madrid sembra aver ritrovato la fame e la motivazione necessaria per affrontare la nuova stagione. Dopo due anni di risultati deludenti e una serie di cambiamenti interni, il club spagnolo si prepara al nuovo campionato con un gruppo che dimostra entusiasmo e coesione. L’ambiente in Valdebebas è diverso rispetto al passato, e il ritorno di José Mourinho ha contribuito a questa trasformazione. I giocatori, con il trofeo del Teresa Herrera, sembrano essere pronti a dare il loro meglio, come ha sottolineato il tecnico.

Un gruppo unito e motivato

La motivazione dei giocatori è un tema ricorrente nel discorso di Mourinho, che ha espresso fiducia nella squadra. «Tutti lo stanno facendo e il più importante è che i giocatori sono entusiasti. Se i tifosi lo sono, se lo sono io, se lo è il presidente, ma loro non lo sono… abbiamo un problema. Hanno dimostrato che lo sono», ha detto il tecnico. Questo entusiasmo si traduce in dettagli quotidiani, come la puntualità e la preparazione individuale, che segnalano un impegno concreto.

Il gruppo si presenta come una squadra coesa e pronta a competere. La coesione tra i giocatori è un aspetto chiave, con empatia e lavoro collettivo che si fanno sentire. «Stiamo giocando come un team. Esiste empatia e lavoro collettivo», ha affermato Mourinho. Questo clima di lavoro positivo è stato ulteriormente rafforzato dal ritorno di un allenatore esperto, capace di guidare i giocatori verso obiettivi concreti.

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Un mercato rinnovato e una squadra in crescita

La squadra, pur con pochi amichevoli giocati, mostra una coesione che ha lasciato il segno. L’arrivo di sei nuovi giocatori, tra cui Yan Diomande, ha rafforzato la squadra, ma nonostante ciò, il gruppo si presenta come una unità. «Stiamo giocando come un team. Esiste empatia e lavoro collettivo», ha affermato Mourinho. La squadra, con un budget di 225 milioni di euro, ha visto l’arrivo di giocatori di alto livello, come Bernardo Silva e Cucurella, che hanno già lasciato un’impronta positiva. Il mercato ha visto un cambio di filosofia, con l’obiettivo di acquisire giocatori con esperienza e capacità di rendimento immediato. Il club ha anche sfruttato le vendite di 12 giocatori della cantera, riducendo i costi e mantenendo il controllo su talenti futuri. Questo approccio ha permesso di rafforzare la squadra senza spendere eccessivamente, mantenendo un equilibrio tra qualità e costi.

Il Real Madrid, con un budget di 25 milioni di euro per le acquisizioni, si prepara a una stagione che potrebbe segnare un punto di svolta. La squadra, con un gruppo unito e motivato, si presenta come una delle migliori del campionato. Il prossimo match, contro l’Espanyol, sarà l’occasione per dimostrare quanto lavoro è stato fatto. Il club, con un presidente che ha investito in modo strategico, spera di riprendersi la leadership del campionato e di ripristinare la sua immagine di squadra di alto livello.