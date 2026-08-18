Rodri: il Barça sempre fu la prima opzione

Rodri si presenta al Barça dopo la firma del contratto, con la squadra e i tifosi

Il Barça sempre fu la prima opzione

Rodri ha confermato che il Barça fu sempre la sua prima scelta, nonostante altre offerte. Il centrocampista ha spiegato che le sue decisioni sono sempre state legate al reto deportivo e che il club catalano rappresenta un progetto ambizioso. “Il Barça sempre fu la mia prima opzione e lo ho detto alla direzione”, ha dichiarato il giocatore durante la sua prima intervista. Il calciatore ha anche sottolineato che il club catalano è un referente a livello mondiale per la sua filosofia di gioco e i suoi valori.

Il Barça sempre fu la mia prima opzione e lo ho detto alla direzione

Rodri ha riconosciuto che aveva altre proposte, in particolare da parte del Real Madrid, ma ha preferito rimanere al Barça. “Tutte le mie decisioni sono state legate al reto sportivo”, ha aggiunto. Il giocatore ha anche espresso la sua soddisfazione per il progetto del club e la sua volontà di contribuire al successo della squadra.

Un passo verso la Champions

Rodri ha anche sottolineato che il Barça si trova a un passo dalla Champions, grazie alle due vittorie consecutive in Liga. “I culés hanno vinto due Ligas di fila e sono a un passo dalla Champions”, ha detto. Il giocatore ha riconosciuto l’importanza del progetto del club e ha espresso la sua motivazione a contribuire al successo della squadra.

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Il Barça si trova a un passo dalla Champions

Rodri ha riconosciuto che il club catalano ha un progetto ambizioso e che la squadra si trova a un passo dalla Champions. “Siamo a un passo dalla Champions e voglio contribuire al successo del club”, ha detto il giocatore. Il centrocampista ha anche espresso la sua soddisfazione per l’ambiente che troverà al Barça, con un vestiario giovane e motivato.

Rodri ha vissuto un momento emozionante, con un’accoglienza calorosa da parte dei tifosi. Il giocatore ha ringraziato il Manchester City, dove ha giocato negli ultimi sette anni, e ha espresso la sua soddisfazione per la scelta fatta. “Sono contento di essere qui e questo è un nuovo capitolo importante nella mia carriera”, ha detto. Il calciatore ha anche espresso la sua fiducia nel futuro di Marc Bernal, con il quale spera di poter crescere insieme.

Il Barça ha annunciato la firma di Rodri, ma non ancora quella di Cancelo, che dovrà attendere la conferma ufficiale. Il difensore, agente libero dopo la rescissione con l’Al Hilal, ha completato le visite mediche presso la Ciudad Deportiva. La società catalana continua a lavorare per completare il mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Rodri ha anche espresso la sua soddisfazione per l’ambiente che troverà al Barça, con un vestiario giovane e motivato. “Sono pronto a giocare e spero di poter iniziare a allenarmi il giorno successivo”, ha detto. Il giocatore ha anche lodato Hansi Flick, il nuovo allenatore del club, e ha espresso la sua motivazione a lavorare con lui. “Mi motiva molto lavorare con lui perché mi attrae l’idea di gioco valiente”, ha aggiunto Rodri.

Rodri ha anche riconosciuto l’importanza del rapporto con Lamine Yamal, con il quale condivide l’idea di un gioco coraggioso. “Mi motiva molto lavorare con lui perché mi attrae l’idea di gioco valiente”, ha detto. Il centrocampista ha anche espresso la sua fiducia nel futuro di Marc Bernal, con il quale spera di poter crescere insieme. “Podrá crecer a mi lado y eso es importante”, ha detto Rodri, riconoscendo l’importanza del rapporto tra i due giocatori.

Rodri ha vissuto un momento emozionante, con un’accoglienza calorosa da parte dei tifosi. Il giocatore ha ringraziato il Manchester City, dove ha giocato negli ultimi sette anni, e ha espresso la sua soddisfazione per la scelta fatta. “Sono contento di essere qui e questo è un nuovo capitolo importante nella mia carriera”, ha detto. Il calciatore ha anche espresso la sua fiducia nel futuro di Marc Bernal, con il quale spera di poter crescere insieme.