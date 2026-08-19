Real Madrid: il Castilla si ferma in pareggio a El Toralín

Squadra del Real Madrid in azione durante un test match contro la Ponferradina a El Toralín

Il Real Madrid Castilla ha concluso il quinto test match di pretemporada in pareggio contro la Ponferradina, con un risultato finale di 2-2 al Toralín di Ponferrada. La partita, giocata il 19 agosto 2026, ha visto il filiale madrileño reagire prontamente al gol di penalti segnato da Arturo Molina, per poi permettere al suo avversario di eguagliare il risultato. Il Castilla, che rimane invincibile in questa fase, ha continuato a testare diverse formazioni e strategie, cercando di trovare la migliore versione per il debutto in Liga il 31 agosto.

Il match ha visto l’ingresso di nuovi giocatori e la possibilità per i più giovani di dimostrare le loro capacità. Il tecnico Julián López de Lerma ha continuato a sperimentare diverse combinazioni, cercando di trovare la formula vincente per il campionato 26/27. Anche se la Ponferradina ha cercato di dare una gioia alla sua tifoseria, il Castilla ha mantenuto un controllo costante sul campo, nonostante alcuni episodi di contatto. La squadra ha mostrato una buona intensità nella pressione alta, un aspetto che potrebbe essere cruciale per il successo in campionato.

Un’esperienza di crescita per i giocatori

Il match ha visto l’ingresso di diversi calciatori, tra cui Luis Paulo, Liberto, Marcos Viega e Kalifa Camara, che hanno avuto la possibilità di dimostrare le loro qualità. I cambi al riposo hanno dato spazio a giocatori che vogliono convincere il tecnico, e il team non ha mostrato alcuna riduzione di prestazioni. Anche se la squadra ha subito alcune ammonizioni, non ha subito un’espulsione, grazie a un intervento tempestivo del massaggiatore Mehdi Nafti.

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Il risultato finale, che ha visto il pareggio, non ha ostacolato la preparazione della squadra per il campionato. Il tecnico Lopez de Lerma e l’assistente Cea continueranno a testare diverse formazioni, cercando di trovare la migliore combinazione per il debutto in Liga. La squadra, che ha dimostrato una buona capacità di reazione, si prepara a un nuovo test match contro il Zamora, che si terrà a Ciudad Real Madrid.

Un’altra prova di adattamento

Il Castilla ha visto l’ingresso di nuovi giocatori e la possibilità per i più giovani di dimostrare le loro capacità. Il tecnico Julián López de Lerma ha continuato a sperimentare diverse combinazioni, cercando di trovare la formula vincente per il campionato 26/27. Anche se la Ponferradina ha cercato di dare una gioia alla sua tifoseria, il Castilla ha mantenuto un controllo costante sul campo, nonostante alcuni episodi di contatto. La squadra ha mostrato una buona intensità nella pressione alta, un aspetto che potrebbe essere cruciale per il successo in campionato. Il risultato finale, che ha visto il pareggio, non ha ostacolato la preparazione della squadra per il campionato. Il tecnico Lopez de Lerma e l’assistente Cea continueranno a testare diverse formazioni, cercando di trovare la migliore combinazione per il debutto in Liga.

Il Castilla ha dimostrato una buona capacità di reazione.

La squadra ha mantenuto un controllo costante sul campo.