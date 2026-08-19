Dylan Osetkowski, un acquisto del Valencia con clausole di protezione

Dylan Osetkowski, giocatore statunitense, si unisce al Valencia Basket con un contratto a due anni e clausole di protezione

Dylan Osetkowski, giocatore statunitense di 30 anni, ha firmato con il Valencia Basket per due stagioni, con clausole di salvaguardia che permettono al club di rescindere il contratto senza costi in caso di revoca della sancione per dopaggio. L’annuncio è stato reso ufficiale il 19 agosto 2026, dopo che il giocatore ha superato il controllo medico. Osetkowski, con passaporto tedesco e altezza di 2,07 metri, è un acquisto strategico per il Valencia, che ha cercato di minimizzare i rischi legati alla sua situazione giudiziaria.

Un contratto con clausole di protezione

Il contratto di Osetkowski include meccanismi di protezione per il Valencia, tra cui una via di rescisione unilaterale senza costi in caso di sospensione per la sancione per dopaggio. Inoltre, la società ha previsto una copertura salariale che permetterà di non assumere integralmente la sua ficha in caso di sospensione. Queste clausole sono state inserite per ridurre i rischi legati alla situazione giudiziaria del giocatore, che è stato sottoposto a una cautelare per dopaggio.

Un giocatore con esperienza e successi

Osetkowski, che ha giocato per tre stagioni al Unicaja, ha conquistato sei titoli e ha vinto il titolo di MVP della Copa Intercontinental della FIBA nel 2024. È stato incluso nel Quinteto Ideale della ACB e ha dimostrato un’esperienza e un rendimento di alto livello. Il Valencia ha scelto di investire in lui nonostante le incertezze legate alla sua situazione legale, puntando su un giocatore con un curriculum di successi.

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Il club valenciano ha riconosciuto che il contesto attorno al trasferimento è complesso, ma ha deciso di procedere con la firma del contratto, avvalendosi di clausole che lo proteggono in caso di variazioni nella situazione giudiziaria del giocatore. Osetkowski, che potrà giocare finché la cautelare sarà in vigore, è un acquisto che potrebbe rivelarsi strategico per la squadra, ma con un margine di rischio che il club ha cercato di limitare. Il Valencia ha optato per un approccio prudente, bilanciando la qualità del giocatore con la gestione dei rischi. La decisione di firmare con Osetkowski riflette una strategia di lungo periodo, con un equilibrio tra potenziale sportivo e rischi legali. Il club, con un approccio pragmatico, ha scelto di investire in un giocatore di alto livello, ma con un piano di contingenza in caso di variazioni nella sua situazione legale.

Le clausole di protezione sono state inserite per gestire eventuali sviluppi giudiziari. Il Valencia ha cercato di minimizzare i rischi legati alla situazione di Osetkowski, che è stato sottoposto a una cautelare per dopaggio. Il club ha previsto meccanismi che lo proteggono in caso di revoca della sancione, garantendo una certa stabilità nel mercato. La firma di Osetkowski segna un passo importante per il Valencia Basket, che ha cercato di bilanciare la qualità del giocatore con la prudenza necessaria per gestire un caso delicato. Il club, con un approccio strategico, ha deciso di procedere con la firma, anche se con una serie di clausole che lo proteggono in caso di eventuali sviluppi giudiziari.