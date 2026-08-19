Italia in campo ai Mondiali U17: vittoria netta contro la Romania, Guiotto chiude in volata

Squadra italiana Under 17 in campo contro Romania ai Mondiali, vittoria in tre set

L’Italia Under 17 ha aperto con una vittoria netta i Mondiali 2026, sconfiggendo la Romania per 3-0 (26-24, 25-22, 25-21) nella prima giornata del torneo a Doha, in Qatar. La squadra allenata da Francesco Conci ha dimostrato di essere pronta a difendere il titolo mondiale conquistato nel 2024, con un’azione di gioco precisa e una capacità di reagire nei momenti decisivi. Il miglior realizzatore italiano è stato Federico Guiotto, che ha messo a segno 16 punti, mentre Samuele Filippi ha aggiunto 10. La Romania, pur mostrando resistenza, non è riuscita a ribaltare il risultato, pur avendo avuto momenti di pressione nei parziali.

Una vittoria con difficoltà e determinazione

Non è stato un 3-0 privo di sfide. La Romania ha saputo restare a lungo a contatto in tutti e tre i set, costringendo l’Italia a trovare soprattutto nei finali di set le accelerazioni necessarie. Gli azzurrini hanno fatto la differenza in particolare a muro, fondamentale nel quale hanno chiuso con 12 punti contro i 5 degli avversari. Il primo set ha subito offerto un buon banco di prova, con l’Italia che si è scagliata sul 4-1, ma la Romania ha ricucito lo strappo e da quel momento il confronto è rimasto equilibrato. Sul 17-17 sono stati i rumeni a trovare il primo break significativo, portandosi sul 20-18, ma la formazione di Conci non si è disunita.

La squadra italiana ha dimostrato una reattività notevole, soprattutto nei momenti di pressione.

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Gli azzurrini hanno recuperato, sono arrivati sul 24-24 e hanno conquistato i due punti successivi: il muro di Storini e Filippi ha fissato il 26-24. Più deciso l’avvio italiano nella seconda frazione, con un 5-0 che sembrava poter indirizzare rapidamente il parziale. La Romania, però, ha avuto il merito di non uscire dalla partita e ha progressivamente ridotto il distacco fino a raggiungere gli azzurrini sul 19-19. Anche questa volta l’Italia ha mostrato maggiore concretezza nel momento decisivo, tornando avanti e imponendosi 25-22 per portarsi sul 2-0.

La reazione decisiva e la vittoria in volata

Nel terzo set è stata invece la Romania a provare a cambiare l’inerzia della sfida. Gli avversari si sono portati sull’8-10, ma l’Italia ha pareggiato sul 12-12 e successivamente ha preso il controllo del parziale. Il vantaggio azzurro è salito fino al 20-17 e nel finale Guiotto e compagni non hanno più concesso spazio alla rimonta rumena, chiudendo 25-21 e completando il successo in tre set.

Guiotto ha giocato un ruolo chiave, contribuendo con 16 punti decisivi per la vittoria.

Per l’Italia si tratta del primo passo nel percorso verso la difesa del titolo conquistato due anni fa. Nell’edizione inaugurale del Mondiale Under 17, disputata nel 2024, gli azzurrini avevano scritto la storia conquistando il trofeo grazie alla vittoria al tie-break sull’Argentina nella finale. A Doha la squadra di Conci riparte dunque con il ruolo di campione in carica e con una rosa chiamata a misurarsi con una competizione dalla formula particolarmente rapida. Gli azzurri sono inseriti nella Pool B insieme a Romania, India e Cuba. Dopo il successo dell’esordio, il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 13.00 italiane contro l’India, mentre domenica 23 agosto, sempre alle 13.00, arriverà il confronto con Cuba che chiuderà la fase preliminare.