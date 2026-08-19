Frederic Vasseur: “Zandvoort sarà un weekend di alta tensione, dobbiamo sfruttare al massimo le opportunità”

Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur parla del GP d’Olanda e del formato Sprint, con attenzione alle opportunità del circuito

Il GP d’Olanda, in programma al circuito di Zandvoort, rappresenta un momento cruciale per la Formula 1 e per la Ferrari. Il Team Principal Frederic Vasseur ha espresso la sua attenzione per l’evento, sottolineando che sarà un weekend serrato, in cui dovranno sfruttare al massimo le opportunità offerte dal tracciato. La scuderia di Maranello, dopo una pausa estiva, si prepara a ripartire con un approccio concentrato, come ha spiegato Vasseur.

Un formato di gara diverso e una preparazione ridotta

Il weekend olandese presenta una difficoltà aggiuntiva legata al formato Sprint, che prevede una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying. Questo riduce sensibilmente il margine di errore nella preparazione delle vetture, rendendo necessario un lavoro di sviluppo mirato e una gestione precisa delle risorse. “Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri”, ha aggiunto Vasseur.

Un banco di prova per piloti e vetture

Il circuito di Zandvoort, con le sue caratteristiche tecniche, rappresenterà un banco di prova significativo tanto per i piloti quanto per le monoposto. “Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nelle migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno”, ha sottolineato il Team Principal della Ferrari. L’attenzione al tracciato è particolare, poiché il formato Sprint richiede una gestione precisa delle strategie e una preparazione ottimale.

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La seconda parte della stagione, iniziata con il GP d’Olanda, segna un passaggio importante per la Ferrari. Il team, che ha visto Kimi Antonelli e la Mercedes imporsi con ritmo e continuità, dovrà ripartire con l’obiettivo di migliorare la propria competitività e mantenere aperta una lotta per il titolo. Il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta e concentrarci su noi stessi, ha spiegato Vasseur, sottolineando la filosofia che guida la scuderia. Con la sconfitta dell’uomo e il karma spietato, il GP d’Olanda rappresenta un momento cruciale per la Ferrari. Il team dovrà affrontare le sfide del tracciato e del formato Sprint con la stessa determinazione e concentrazione che hanno caratterizzato la prima metà della stagione. La preparazione, la gestione delle risorse e la capacità di sfruttare al massimo le opportunità saranno chiavi per il successo in un weekend che promette di essere estremamente competitivo.

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