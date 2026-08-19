Tiafoe supera Tien a Cincinnati, siparietto dopo la vittoria

Tiafoe e Tien si scambiano battute dopo la vittoria del match a Cincinnati

Frances Tiafoe ha vinto contro Learner Tien nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, chiudendo il match con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. La partita, giocata in un’atmosfera combattiva, ha visto il 28enne statunitense prevalere grazie all’esperienza e alla capacità di gestire i momenti delicati. Dopo la vittoria, i due giocatori si sono scambiati un siparietto, con Tien che ha scherzato sulla presunta infortunio di Tiafoe, che aveva annunciato poco prima di aver subito un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti.

Un match combattuto e un siparietto dopo la vittoria

La sfida tra Tiafoe e Tien aveva già tutti gli ingredienti per essere una battaglia. Il match, giocato in un’atmosfera intensa, ha visto il giocatore più esperto prendere il controllo del primo set, ma Tien ha reagito con decisione, pareggiando i conti nel secondo parziale. Nel terzo set, però, è stato Tiafoe a trovare gli spunti necessari per chiudere la partita. Dopo la vittoria, i due si sono trovati vicino alla rete, dove Tien ha scherzato sulla presunta farsa dell’intervento chirurgico del connazionale.

La battuta di Tien ha suscitato risate e ha reso la vittoria ancora più memorabile.

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Un intervento chirurgico e un ritorno in forma

Pochi giorni prima del torneo, Tiafoe aveva annunciato di aver subito un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti. L’operazione era andata bene, e il giocatore aveva rassicurato i tifosi, lasciando intendere che il suo ritorno sarebbe avvenuto in tempi brevi. I dubbi sulla sua presenza a Cincinnati erano comprensibili, soprattutto considerando che proprio in Ohio Tiafoe aveva raggiunto la finale nel 2024. Alla fine, però, lo statunitense ha recuperato più rapidamente del previsto e si è presentato in campo in condizioni sufficienti per affrontare un match di grande intensità.

Un momento di divertimento dopo una vittoria

Tien, evidentemente, non ha resistito alla tentazione di scherzarci sopra. Sorridendo vicino alla rete, ha accusato Tiafoe di aver inscenato l’intervento chirurgico: “Non sei infortunato, fratello. Non sei infortunato, stai mentendo. Quell’intervento era una farsa”. Una provocazione chiaramente giocosa, diventata la coda più divertente di una partita tutt’altro che amichevole. Il siparietto ha suscitato risate e ha reso la vittoria di Tiafoe ancora più memorabile.

Tiafoe vince contro Tien a Cincinnati

Siparietto dopo la partita tra i due giocatori

Tien scherza sulla presunta farsa dell’intervento chirurgico di Tiafoe

La partita ha visto un confronto acceso, con momenti di tensione e di divertimento. Tiafoe, grazie all’esperienza e alla capacità di gestire i momenti delicati, ha prevalso, mentre Tien ha dato prova di un’umorismo spontaneo e di una personalità vivace. Il match è diventato un momento di spettacolo, con un siparietto che ha reso la vittoria ancora più memorabile.