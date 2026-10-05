Neymar si venga di Lula e fa un gesto a Bolsonaro durante il voto in Brasile

Neymar, attaccante del Santos e exgoleatore del Barcelona e del PSG, ha espresso durante il voto in Brasile un gesto simbolico a favore del candidato opositor Flávio Bolsonaro, mentre si venga di Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente del Paese. Il calciatore, accompagnato da un sostenitore del Partito Liberal, ha mostrato con i diti il numero 22, simbolo della campagna politica di Bolsonaro, durante un video pubblicato su Instagram. L’azione, che ha suscitato reazioni su vari canali social, rappresenta un chiaro segno di appoggio al movimento politico del figlio del presidente uscente Jair Bolsonaro.

Un rapporto complesso con Lula

La tensione tra Neymar e Lula da Silva è nota da tempo. Il rapporto si è intensificato quando, nel mese di giugno, il selezionatore nazionale Carlo Ancelotti ha convocato il calciatore per il Mondiale, nonostante fosse infortunato. Lula, all’epoca presidente, ha commentato l’evento ironizzando sul concetto di “home office” per i giocatori, un’osservazione che ha suscitato reazioni. A seguito di questa dichiarazione, Flávio Bolsonaro ha pubblicato un video generato con intelligenza artificiale in cui si presenta come pilota militare, accompagnando Neymar durante un allenamento solitario, un gesto che ha ulteriormente alimentato la dinamica tra i due uomini.

Pubblicità

Un appoggio esplicito a Bolsonaro

Neymar, pur non essendo un attivista politico, ha espresso in passato un sostegno esplicito alla reelezione di Jair Bolsonaro, che è stato in seguito sconfitto da Lula. Nel 2022, il calciatore ha mostrato apertamente il suo sostegno al candidato, un atteggiamento che ha reso il suo rapporto con la famiglia Bolsonaro più vicino. Durante il voto, il gesto del numero 22 ha ulteriormente rafforzato questa connessione, con il calciatore che si allinea con il movimento politico del figlio del presidente uscente.

Nel video pubblicato su Instagram, Neymar appare al suo posto di voto, mentre il suo accompagnatore mostra anch’egli il numero 22, portando una gomma con il simbolo del candidato a diputato estatale Matheus Coimbra, membro del Partito Liberal. Questo gesto, pur non essendo un appoggio formale, rappresenta un chiaro segno di vicinanza al movimento politico di Bolsonaro, in un contesto in cui le elezioni brasiliane sono in primo piano.

Il gesto del numero 22 è un simbolo della campagna politica di Bolsonaro.

La situazione tra Neymar e Lula rimane complessa, con un rapporto che si basa su anni di tensioni e interazioni politiche. Il calciatore, pur essendo un simbolo del calcio internazionale, ha dimostrato di non essere estraneo alle dinamiche politiche del Paese, scegliendo di esprimere le sue posizioni attraverso gesti simbolici e azioni pubbliche. Il comportamento di Neymar durante il voto ha suscitato reazioni su vari canali social, con commenti che vanno dal sostegno al dibattito su posizioni politiche. Il calciatore, pur non essendo un attivista, ha dimostrato di non essere estraneo alle dinamiche politiche del Paese, scegliendo di esprimere le sue posizioni attraverso gesti simbolici e azioni pubbliche.

Neymar mostra il numero 22 durante il voto in Brasile

Il gesto è legato al movimento politico di Bolsonaro

La tensione con Lula è nota da tempo

Flávio Bolsonaro ha reagito con un video su intelligenza artificiale

Il gesto di Neymar durante il voto rappresenta un chiaro segno di appoggio al movimento politico di Bolsonaro, in un contesto in cui le elezioni brasiliane sono in primo piano. Il calciatore, pur non essendo un attivista politico, ha dimostrato di non essere estraneo alle dinamiche politiche del Paese, scegliendo di esprimere le sue posizioni attraverso gesti simbolici e azioni pubbliche.