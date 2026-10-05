Baba Miller si conferma in pretemporata NBA, Clippers scoprono il loro unicornio di 2,82

Un debutto solido per Baba Miller con i Clippers

Baba Miller ha dato un primo passo significativo nella sua carriera NBA, confermando il suo potenziale durante la pretemporata con i Los Angeles Clippers. Il giocatore spagnolo, noto per la sua altezza e la sua versatilità, ha segnato 9 punti e recuperato 6 rimbalzi in 20 minuti di gioco, posizionandosi come il quarto miglior realizzatore della squadra. La sua performance ha suscitato interesse tra i tecnici e i tifosi, con il coach Tyronn Lue che ha riconosciuto il valore del giocatore.

Miller si conferma come uno dei talenti più promettenti del basket

NATO a Madrid e cresciuto nella cantera del Real Madrid, Baba Miller ha firmato un contratto di quattro stagioni per 9,6 milioni di dollari dopo essere stato scelto al numero 36 nel Draft 2026. La sua altezza di 2,18 metri e la sua envergadura di 2,82 metri lo rendono un giocatore unico, capace di coprire diverse posizioni e di influenzare il gioco in modo significativo. Durante la partita contro i Golden State Warriors, Miller ha dimostrato una combinazione di forza e agilità rara in un giocatore della sua statura.

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La pretemporata NBA come prova di adattamento

La pretemporata NBA rappresenta un momento cruciale per i giocatori, soprattutto per quelli che arrivano da altre leghe o da contesti diversi. Baba Miller, pur essendo un prodotto del sistema spagnolo, ha affrontato la sfida di adattarsi al ritmo e alle dinamiche della NBA. La sua partecipazione nella vittoria per 104-101 contro i Warriors ha dato un segnale positivo, mostrando la sua capacità di integrarsi nel gruppo e di contribuire al successo della squadra.

Un talento che potrebbe cambiare il futuro dei Clippers

I Clippers, con la loro squadra di nuovi talenti, stanno cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Miller, con la sua combinazione di altezza e abilità, potrebbe diventare un elemento chiave per il loro piano di sviluppo. I dati della sua performance, se confermati in partite ufficiali, potrebbero portare a un ruolo più importante nella squadra. La sua capacità di segnare e di rimbalzare, unita alla sua presenza fisica, lo rende un candidato ideale per la posizione di pivo.

Baba Miller, con la sua altezza di 2,10 metri senza calzari e un peso di 94,4 chili, ha dimostrato una versatilità rara per un giocatore della sua statura. La sua envergadura di 2,82 metri e la sua capacità di coprire diverse posizioni lo rendono un giocatore in grado di influenzare il gioco in modo significativo. La sua performance nella pretemporata ha suscitato interesse non solo tra i giocatori, ma anche tra i tecnici e i tifosi. La sua partecipazione nella vittoria contro i Warriors ha dato un segnale positivo, mostrando la sua capacità di adattarsi al nuovo contesto e di contribuire al successo della squadra. La sua esperienza in Spagna e la sua adattabilità al nuovo contesto lo hanno reso un elemento chiave per i Clippers. La sua carriera è appena iniziata, ma i primi passi nella NBA hanno dato un segnale di promessa.