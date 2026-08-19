Levante punta su Ndukwe per completare la difesa

Il difensore austriaco Ndukwe, in cerca di un nuovo destino, è al centro dell’attenzione del Levante per completare la difesa

Il Levante ha concentrato le sue attenzioni su Ifeanyi Ndukwe, difensore austriaco del Liverpool, per completare la difesa in vista della prossima stagione. La situazione economica complessa del club ha reso necessario trovare un sostituto al posto di Alan Matturo e Matías Moreno, che non hanno rinnovato i loro contratti. Ndukwe, 18 anni, è stato acquistato dal Liverpool nel gennaio scorso per tre milioni di euro dallo Austria Viena, ma non ha ancora ottenuto il permesso di lavoro in Inghilterra. Per questo motivo, il club di Anfield sta cercando di cederlo attraverso una prestito, dopo una pretemporata intensa sotto la guida di Iraola.

Un’equazione adatta al Levante

La situazione di Ndukwe si sposa perfettamente con le esigenze del Levante, che cerca di rafforzare la difesa in un momento di difficoltà economica. Il club, che ha visto andare via due centrali, punta su un giocatore che può integrarsi con Aïssa Mandi e Dela. Il difensore austriaco, pur essendo in cerca di un nuovo destino, ha già svolto alcune partite con il Liverpool, ma non ha ancora ottenuto il permesso di lavoro necessario per rimanere in Inghilterra. Questo ha reso necessario trovare una soluzione alternativa, come una cesione, per permettere al giocatore di proseguire la sua carriera.

Il Levante ha prioritario la difesa, e Ndukwe rappresenta una soluzione che potrebbe risolvere un problema di squadra. Il club valenciano, che ha visto andare via due centrali, cerca un giocatore che possa supportare Mandi e Dela, due difensori che hanno dimostrato di poter dare una buona prova in campo. Il difensore austriaco, pur essendo in cerca di un nuovo destino, ha già dimostrato di poter giocare a livello professionistico. Il club dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili, cercando un accordo che soddisfi sia le esigenze di campo che quelle economiche.

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Il mercato del Levante in movimento

Nel frattempo, il Levante continua a monitorare il mercato, con un focus particolare sulla difesa. Pablo Martínez, attaccante del club, è a un passo dal trasferimento al Málaga, ma il club valenciano non ha ancora dato segno di voler abbandonare la ricerca di un nuovo centrale. La priorità è chiara: trovare un giocatore che possa supportare Mandi e Dela, due difensori che hanno dimostrato di poter dare una buona prova in campo. Il club, però, deve anche gestire le sue risorse economiche, cercando una soluzione che non comprometta la sua stabilità finanziaria.

Il caso di Ndukwe rappresenta un’opportunità per il Levante, ma non è senza rischi. Il difensore, pur essendo in cerca di un nuovo destino, ha già dimostrato di poter giocare a livello professionistico. Il club valenciano dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili, cercando un accordo che soddisfi sia le esigenze di campo che quelle economiche. Il mercato è in movimento e il Levante non intende rimanere inattivo, cercando di chiudere le trattative in modo rapido e efficace.

Il difensore austriaco, che ha già svolto alcune partite con il Liverpool, potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il Levante, ma il club dovrà trovare un accordo con il club inglese per permettergli di proseguire la sua carriera. La situazione è complessa, ma il Levante non ha intenzione di rinunciare a un’opportunità che potrebbe aiutarlo a migliorare la sua difesa in vista della prossima stagione.