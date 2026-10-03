Esordio vincente per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma in Serie A1

La Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile ha visto il suo esordio con risultati netti e convincenti per le squadre italiane. Nella prima giornata, L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma hanno ottenuto vittorie decisive, aprendo la stagione con prestazioni di alto livello. Le squadre si sono distinte per un dominio netto sul campo, con punteggi decisamente a favore delle formazioni italiane, che si sono imposte su avversarie di livello. Tra i momenti più significativi, la vittoria di L’Ekipe Orizzonte contro la neopromossa Sori Pool Beach, con un punteggio di 21-7, ha segnato un inizio di stagione solido e determinato.

Esordio vincente per L’Ekipe Orizzonte

Nella partita giocata a Catania, L’Ekipe Orizzonte ha dominato la neopromossa Sori Pool Beach con un punteggio di 21-7. La squadra etnea ha mostrato una gestione del match impeccabile, con quattro reti di Cassarà e triplette per Bettini e Marletta. La vittoria ha confermato l’ottima forma della squadra, che si è imposta con un parziale di 11-0 nel secondo quarto, chiudendo la partita in maniera definitiva. La squadra ha dimostrato una coesione e una determinazione notevoli.

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Una sconfitta netta per la neopromossa

La Sori Pool Beach, neopromossa in Serie A1, ha visto il suo esordio in maniera non troppo positiva. La squadra, pur dimostrando una certa resistenza, non è riuscita a tenere il passo con L’Ekipe Orizzonte, che ha dominato ogni momento del match. La vittoria delle etnee ha messo in luce la forza e la determinazione delle squadre italiane, che si stanno dimostrando in grado di competere a livello nazionale. La partita ha visto anche un’ottima prestazione di Cassarà, che ha segnato quattro reti, contribuendo al successo della sua squadra.

Al tempo stesso, SIS Roma ha aperto la stagione con un’altra vittoria netta, sconfiggendo il Bogliasco 1951 per 8-25. Le capitoline hanno dominato la partita fin dall’inizio, con un parziale di 0-5 nel primo quarto che ha messo in chiaro la superiorità della squadra romana. La vittoria di SIS Roma ha visto un contributo importante di Ranalli e Kudella, che hanno segnato rispettivamente sei e cinque gol. La squadra ha dimostrato una gestione del gioco molto solida. Al di fuori delle partite italiane, l’Olympiacos ha vinto la Supercoppa Europea 2026, sconfiggendo il Catalunya con un punteggio di 18-4. La squadena greca ha dominato la partita, con un’efficacia straordinaria nel primo quarto e un controllo totale del match nel finale. La vittoria ha messo in mostra la forza della squadra greca, che si è imposta con un punteggio netto e una prestazione di alto livello.

Con le prime vittorie in Serie A1, le squadre italiane si stanno dimostrando pronte a competere a livello nazionale. L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma hanno aperto la stagione con prestazioni solide, mentre altre squadre come il Plebiscito Padova e la Pallanuoto Trieste hanno ottenuto risultati positivi. La Serie A1 2026-2027 sembra promettere un campionato intenso e competitivo, con squadre che si stanno mettendo in mostra con una forza e una determinazione notevoli. Le squadre italiane si stanno dimostrando pronte a competere a livello nazionale.