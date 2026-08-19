Harry Kane vince la Bota di Oro 2025-26 come miglior attaccante d’Europa

Harry Kane riceve la Bota di Oro 2025-26 in un evento a Munic, circondato da dirigenti del Bayern

Harry Kane ha vinto la Bota di Oro 2025-26, il premio che distingue il miglior attaccante d’Europa per la stagione appena conclusa. Il giocatore inglese, in forza al Bayern Monaco, ha superato i concorrenti come Kylian Mbappé e Erling Haaland, ottenendo il riconoscimento per i 36 gol segnati in Bundesliga. L’evento, organizzato dalla ESM (European Sport Media), si è svolto a Munic, nel Museo del Bayern, in un contesto di grande prestigio. La Bota di Oro, un premio oggettivo basato su un sistema di punteggio che assegna due punti per ogni gol realizzato in grandi lighe europee, ha visto Kane confermarsi come uno dei migliori del continente.

Un traguardo storico per Kane

Questo è il secondo trofeo della Bota di Oro per Harry Kane, che l’ha già vinto nella stagione 2023-24, quando era già in forza al Bayern. Il giocatore, 33 anni, ha commentato la sua vittoria con un atteggiamento tranquillo, sottolineando che il tema della sua carriera è sempre stato il calcio e non le ricompense. “Sono contento di averlo vinto, ma non è mai stato il mio obiettivo principale”, ha detto Kane, che ha anche espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto con il Bayern.

Kane, che ha segnato 36 gol in 31 partite, ha dimostrato una costanza e una capacità di realizzazione eccezionali. La sua prestazione ha anche riacceso il dibattito su chi sia il miglior attaccante d’Europa, con Mbappé e Haaland che hanno ottenuto rispettivamente la Bota di Plata e la Bota di Bronce. La vittoria della Bota di Oro rappresenta un riconoscimento importante per Kane, che ha contribuito in modo decisivo al successo del Bayern, che ha vinto la Bundesliga 2025-26.

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Un futuro al Bayern in discussione

Il contratto di Kane al Bayern scade nel 2027, e il club e il giocatore stanno valutando una possibile proroga per almeno due stagioni. Kane ha espresso la sua volontà di proseguire la sua carriera in Germania, ma ha anche rivelato che il tema della rinnovazione sarà affrontato dopo le vacanze del Mondiale. “Siamo in fase di discussione, ma non so ancora quando inizieremo”, ha detto il giocatore, che ha sottolineato l’importanza di un approccio tranquillo e costruttivo.

La Bota di Oro è un premio che ha visto solo due giocatori vincere più di due volte: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Kane, con questa vittoria, si avvicina a questi due iconi del calcio, ma rimane un caso unico per la sua carriera e per la sua dedizione al gioco. La sua vittoria a Munic non è solo un traguardo personale, ma anche un simbolo del successo del Bayern e della sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazioni anche in una stagione di alta concorrenza.

Harry Kane vince la Bota di Oro 2025-26

Superato Mbappé e Haaland

Contratto al Bayern in discussione

36 gol in 31 partite