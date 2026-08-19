Nick Kyrgios: “Mi sentivo inutile e odiavo la mia vita”

Nick Kyrgios in una posizione di dolore, con un’immagine di sofferenza e lotta personale

Un ritorno al dolore: droghe, autolesioni e pensieri suicidi

Nick Kyrgios, australiano di 33 anni, ha riconosciuto di aver nuovamente affrontato i suoi demoni, tra droghe, autolesioni e pensieri suicidi. Dopo un periodo di apparente ripresa, il tenista ha dato positivo per cocaína in un controllo antidoping a Mallorca, causando una sospensione temporanea. Kyrgios ha espresso “tutta la responsabilità” per l’errore, ma ha anche cercato di spiegare le sue condizioni psicologiche, che lo hanno portato a un momento di profonda sofferenza. Non è stato facile affrontare la fine della mia carriera. Kyrgios ha ammesso di sentirsi “inutile” e “odiare la sua vita” durante la sua crisi. L’atleta ha descritto un periodo in cui si sentiva “impotente e solo”, con pensieri suicidi e un uso eccessivo di alcol e droghe. “L’equilibrio è qualcosa con cui mi cuesta lidiare”, ha detto in un’intervista del 2022.

La famiglia e i nuovi abitudini come salvezza

Kyrgios ha spiegato che la sua ripresa è arrivata grazie al sostegno della famiglia e a una serie di cambiamenti nella sua vita. “Ho adottato abitudini più sane, come la dieta, il sonno e l’allenamento”, ha detto. Ora beve “solo una copa di vino a cena”, un passo verso la normalità. Tuttavia, il tenista ha riconosciuto che il suo rapporto con il tennis è complesso: “Mi è stato dato, ma non l’ho scelto. Devo affrontare il fatto che sto lasciando qualcosa che è stata la mia vita”.

Non ho mai voluto essere visto come un tenista, ma come una persona. Kyrgios ha espresso la sua frustrazione con un giornista che lo ha interrogato su un tema che lo ha tormentato: “¿Eso es con lo que has venido aquí?” La sua risposta ha rivelato un mix di indignazione e dolore. Il tenista ha anche riconosciuto di sentirsi “utilizzato” da chi lo osserva come un “tenista loco”, senza capire chi è come persona.

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Kyrgios ha anche affrontato accuse di maltrato nei confronti della sua ex fidanzata Chiara Passari, avvenute nel dicembre 2021. Secondo la EFE, il tenista è stato accusato di un reato di aggressione comune. I suoi legali hanno cercato di giustificare le sue azioni affermando che soffriva di problemi di salute mentale. Kyrgios ha riconosciuto di aver “chiuso la vita reale” e di non aver comunicato con chi si preoccupava per lui.

La mia mente ha sofferto molto, ma sto cercando di migliorare. Kyrgios ha riconosciuto di aver provato autolesioni, di aver sofferto di pensieri suicidi e di aver abusato di alcol e droghe. “L’equilibrio è qualcosa con cui mi cuesto lidiare”, ha detto in un’intervista del 2022. La sua lotta non è solo fisica, ma anche emotiva: “A volte mi sveglio e non voglio uscire di casa”, ha confessato. La sua crisi ha avuto origine nel 2019, quando ha riconosciuto di aver avuto pensieri suicidi e di aver avuto difficoltà a uscire di casa. “Mi sentivo inutile e odiavo la mia vita”, ha detto. Kyrgios ha anche riconosciuto di aver avuto un rapporto difficile con la gente, che lo vedeva solo come un “tenista” e non come una persona.

Sto cercando di trovare un equilibrio tra la vita e il tennis. Kyrgios ha riconosciuto di aver provato autolesioni, di aver sofferto di pensieri suicidi e di aver abusato di alcol e droghe. “L’equilibrio è qualcosa con cui mi cuesto lidiare”, ha detto in un’intervista del 2022. La sua lotta non è solo fisica, ma anche emotiva: “A volte mi sveglio e non voglio uscire di casa”, ha confessato.