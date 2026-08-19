Miguel Oliveira: Marquez è il pilota più grande di sempre, i giovani non lo sfidano

Miguel Oliveira parla dei giovani piloti in MotoGP, non vede chi possa sfidare Marquez

Miguel Oliveira, pilota portoghese in MotoGP, ha espresso durante un’intervista a speedweek.com opinioni forti e chiare su chi è attualmente in gara e chi potrebbe emergere nel prossimo futuro. L’anno scorso ha vinto la Moto3, ma sta affrontando le prime sfide nella classe regina, la Moto2. Secondo Oliveira, il pilota spagnolo Marc Marquez è il più grande di sempre e non esiste un giovane in grado di sfidarlo. L’interesse per la generazione emergente è forte, ma il portoghese non vede ancora chi possa competere con il campione.

La generazione dei giovani piloti

La prossima stagione di MotoGP segnerà un cambio di generazione, con molti piloti esperti che lasceranno la pista per far posto a nuovi talenti. Oliveira ha sottolineato come alcuni giovani, come Pedro Acosta, siano particolarmente promettenti, ma non tutti si distinguono. “Acosta è il migliore tra i giovani, è l’unico nel quale si può vedere qualcosa di diverso”, ha detto. Tuttavia, altri piloti, come Izan Guevara o José Antonio Rueda, non hanno ancora dimostrato la stessa capacità. Oliveira ha anche espresso dubbi su alcuni nomi, come Diogo Moreira, che, sebbene sia un gran pilota, non raggiunge il livello di Acosta.

Un Motomondiale in evoluzione

La tecnologia e le regole stanno cambiando, e con essa il modo in cui i piloti si confrontano. Oliveira ha riconosciuto che la nuova generazione di piloti, prodotti in serie, potrebbe non distinguersi molto tra loro. “Si è destinati a vivere un Motomondiale fatto di piloti prodotti in serie, tutti uguali gli uni agli altri”, ha commentato. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di trovare un talento unico, come Maximo Quiles, che però è ancora in fase iniziale. L’attuale sistema di formazione e supporto ai giovani potrebbe influenzare il loro successo nel lungo periodo.

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Non esiste un giovane pilota in grado di sfidare Marquez nel prossimo futuro. Nonostante le aspettative, Oliveira ha riconosciuto che non esiste una risposta netta a certi quesiti. “Non ci sono risposte nette a certi quesiti”, ha concluso. Il futuro del Motomondiale dipenderà da come i giovani si adatteranno alle nuove regole e alle sfide che si presenteranno. Per il momento, però, il nome di Marquez rimane sempre al centro del dibattito, come ha sottolineato il portoghese, che lo considera il pilota più grande di sempre. La generazione dei giovani piloti non ha ancora prodotto un talento in grado di competere con Marquez.

Miguel Oliveira valuta i giovani piloti in MotoGP

Acosta è il miglior talento tra i nuovi arrivi

La generazione in arrivo non ha ancora dimostrato la sua forza