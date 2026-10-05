Il giornalista minacciato per le rivelazioni sul Manchester City: “Non mi stupisce che tua moglie abbia perso il desiderio di vivere”

Un giornalista britannico, Nick Harris, ha rivelato di aver subìto minacce e pressioni per le sue rivelazioni sulle truffe finanziarie del Manchester City. Harris, uno dei reporter più interessati a svelare le pratiche illecite del club, ha descritto come i tifosi del club abbiano attaccato la sua vita personale, incluso durante un momento drammatico della sua vita. Harris ha condiviso un messaggio ricevuto da un tifoso del City, che lo ha minacciato con parole offensive, riferendosi alla sua moglie. Queste minacce sono emerse in un contesto più ampio di accuse e sancioni contro il club.

Minacce durante un momento drammatico

Il 1° ottobre, poco dopo l’annuncio della sentenza della Premier League, Harris ha condiviso su una sua pagina un messaggio ricevuto da un tifoso del Manchester City. Il messaggio, cancellato in seguito, conteneva una frase offensiva: “Non mi stupisce che tua moglie abbia perso il desiderio di vivere”. Harris ha risposto con una descrizione della situazione, sottolineando l’impatto negativo delle minacce sulla sua vita personale. Queste minacce sono emerse in un contesto di accuse e sancioni contro il club.

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Le minacce hanno colpito non solo la sua carriera, ma anche la sua vita personale. Harris ha spiegato come, nel 2020, durante la pandemia, fosse in ospedale con sua moglie, che soffriva di un cancro cerebrale terminale. Un suo capo ha chiamato per avvisarlo che un tifoso aveva pubblicato la sua posizione su Twitter e lo stava minacciando. Queste minacce hanno colpito non solo la sua carriera, ma anche la sua vita personale.

Le truffe finanziarie e la sancione

Il Manchester City è stato accusato di aver utilizzato trucchi finanziari per ottenere vantaggi in Premier League. Harris ha sottolineato come il club abbia cercato di bloccare le sue rivelazioni, anche durante anni di attività investigativa. In un articolo pubblicato sul Daily Mail, Harris ha spiegato come, nel 2020, durante la pandemia, fosse in ospedale con sua moglie, che soffriva di un cancro cerebrale terminale. Un suo capo ha chiamato per avvisarlo che un tifoso aveva pubblicato la sua posizione su Twitter e lo stava minacciando. Queste minacce hanno colpito non solo la sua carriera, ma anche la sua vita personale.

Il club ha presentato un appello, affermando di essere innocente. Tuttavia, la sentenza ha confermato la colpevolezza del club in oltre cento irregolarità finanziarie. Harris ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza, soprattutto dopo la sentenza. Il giornalista ha anche sottolineato come alcuni tifosi continuino a credere nella versione del club, nonostante le prove disponibili. Il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha iniziato a preparare il team per le prossime partite, che si terranno in una settimana cruciale. Maresca ha programmato una riunione con i giocatori per affrontare il problema. Il club ha continuato a vincere tutte le partite della stagione, nonostante la sancione. Tuttavia, il futuro del club rimane incerto, con l’appello in corso e la possibilità di ulteriori sanzioni.

Le minacce e le pressioni subite da Harris rappresentano un caso emblematico di come le rivelazioni su truffe finanziarie possano mettere in pericolo la vita personale di un giornalista. Il caso del Manchester City continua a suscitare dibattiti e preoccupazioni, non solo per il club, ma anche per la comunità giornalistica e per i tifosi che seguono le vicende del club.