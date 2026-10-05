L’Italia U21 batte la Polonia 6-2 e si qualifica agli Europei 2027

L’Italia Under 21 di Silvio Baldini ha sconfitto la Polonia per 6-2 nel match di qualificazioni agli Europei 2027, garantendosi il passaggio alla fase finale. La vittoria, giocata allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, ha visto i ragazzi di Baldini mettere in mostra una prestazione spettacolare, con sei reti segnate e un controllo totale del campo. Tra i protagonisti, il centrocampista Ndour, che ha segnato da distanza e ha contribuito attivamente al successo.

Una prestazione di qualità

La squadra azzurra ha dimostrato una grande determinazione e una tecnica di alto livello, con diversi gol che hanno lasciato senza fiato. Al 16’ è stato il giovane Koleosho a sbloccare la partita, con un tiro di piattone che ha trovato la rete del vantaggio. Poco dopo, al 27’, Ndour ha raddoppiato per l’Italia con un gol di testa, dopo un cross di Koleosho. La squadra ha continuato a dominare, con un’azione di qualità che ha portato al 3-0 al 54’, grazie a un colpo di testa da distanza siderale di Ndour.

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Il talento di Ndour si fa sentire

Il centrocampista Ndour ha dimostrato una grande capacità di attacco, segnando due gol nella partita. Il primo, al 27’, è arrivato dopo un cross di Koleosho, mentre il secondo, al 54’, è stato un colpo di testa da distanza siderale. La sua prestazione ha contribuito in modo significativo al successo azzurro.

Un’azione di squadra

La squadra ha dimostrato una grande coesione e una capacità di attacco eccezionale. Al 59’ è stato il turno di Lipani, che ha siglato il 4-0 dopo un recupero di Koleosho. La Polonia ha reagito al 65’, con un gol di Mikolajewski che ha portato il punteggio al 4-1. Tuttavia, l’Italia ha risposto immediatamente con un altro gol di Fini al 66’, che ha messo definitivamente in discussione la vittoria polacca. Al 85’, Zewlakow ha segnato il 5-2, ma l’Italia ha replicato subito con un gol di Cherubini al 86’, portando il risultato al definitivo 6-2.

Un successo che conferma la forza della squadra

La vittoria ha permesso all’Italia di staccare il pass per gli Europei 2027, superando la Polonia nel doppio confronto e conquistando il primo posto nel gruppo. La squadra si è dimostrata pronta a competere a livello internazionale, con una prestazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La vittoria contro la Polonia rappresenta un passo importante per l’Italia Under 21, che si appresta a disputare i play-off per il prossimo ciclo olimpico di Los Angeles 2028. La squadra, guidata da Baldini, ha dimostrato una grande capacità di attacco e una difesa solida, con giocatori come Ndour, Koleosho e Lipani che si sono distinti. La prestazione di oggi è un segnale forte del potenziale della squadra, che si appresta a confrontarsi con le migliori squadre del continente.