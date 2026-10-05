Paddy Pimblett propone un The Ultimate Fighter contro Ilia Topuria, Dana White dà il suo approvazione

Paddy Pimblett, l’inglese noto per le sue dichiarazioni audaci e la sua carriera in UFC, ha proposto un confronto in formato The Ultimate Fighter con Ilia Topuria, il campione ucraino di peso leggero. La proposta, seppur non ancora ufficializzata, ha trovato il sostegno di Dana White, presidente della UFC, che ha espresso un’apertura positiva. L’idea, se realizzata, potrebbe rappresentare un evento di grande rilevanza per il mondo del MMA, con due superstelle che si affrontano in un contesto unico e innovativo.

Un’idea che potrebbe diventare realtà

La proposta di Pimblett, seppur non ancora formalizzata, ha suscitato interesse nel mondo del MMA. Il formato The Ultimate Fighter è un evento che ha visto partecipare alcuni dei migliori atleti della storia, come Conor McGregor, Alexander Volkanovski e Daniel Cormier. Secondo Pimblett, un confronto tra lui e Topuria potrebbe essere un successo, grazie alla loro popolarità e al loro stile di combattimento. “Lei mi darebbe un motivo per combattere e vincere come McGregor ha fatto con Aldo”, ha dichiarato il britannico in un’intervista con Kolos MMA.

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Ilia Topuria e Paddy Pimblett sono considerati due delle figure più mediatiche del peso leggero. La loro rivalità, nata durante il loro incontro al UFC 317, ha suscitato interesse tra i fan e i media. La proposta di un confronto in formato The Ultimate Fighter potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella loro storia. Secondo le fonti, entrambi avrebbero il loro team, e durante sei settimane si verrebbero a confrontare in un contesto che unisce allenamento, competizione e spettacolo.

Un’alleanza tra due superstelle

La UFC, attualmente concentrata su chiudere il 2026 con un calendario intenso, potrebbe non accelerare i tempi. Tuttavia, la possibilità di un confronto tra due superstelle non sembra essere una chimera. I loro cammini, pur separati, sembrano destinati a incrociarsi, e la loro rivalità potrebbe trovare un’altra forma di espressione. Le loro popolarità e la loro storia di confronto rendono inevitabile un loro incontro. Nonostante l’entusiasmo, la realizzazione di un evento di questo tipo richiederebbe tempo. La UFC, attualmente concentrata su chiudere il 2026 con un calendario intenso, potrebbe non accelerare i tempi. Tuttavia, la possibilità di un confronto tra due superstelle non sembra essere una chimera. I loro cammini, pur separati, sembrano destinati a incrociarsi, e la loro rivalità potrebbe trovare un’altra forma di espressione.

Il futuro di Topuria e Pimblett rimane aperto, ma la loro proposta di un confronto in formato The Ultimate Fighter rappresenta un’altra tappa nella loro carriera. Sebbene non sia ancora ufficializzata, la possibilità di un evento di questo tipo potrebbe diventare realtà, grazie al sostegno di Dana White e alla loro popolarità nel mondo del MMA. La loro rivalità, nata in ring, potrebbe trovare un nuovo spazio in un formato che unisce allenamento, competizione e spettacolo.