Red Bull in difficoltà: Hadjar si infortuna, il Gran Premio dei Paesi Bassi rischia di essere in bilico

Isack Hadjar si infortuna nel gimnasio, mettendo in pericolo la sua partecipazione al Gran Premio dei Paesi Bassi

—

Red Bull si trova in una situazione di tensione dopo l’infortunio di Isack Hadjar, il secondo pilota della squadra, che potrebbe non prendere parte al Gran Premio dei Paesi Bassi. L’incidente, avvenuto poco prima dell’inizio del 12º fine settimana del calendario 2026, ha messo in pericolo la sua partecipazione alla gara di Zandvoort. La notizia, diffusa da De Telegraaf, uno dei giornali più affidabili su Red Bull, indica che Hadjar si è lesionato nel gimnasio mentre preparava la gara, con un problema alla muñeca, un’area cruciale per il pilotaggio.

Una soluzione di emergenza

La squadra ha già in mente una soluzione di emergenza, con Liam Lawson come candidato principale per sostituire Hadjar. Lawson, che ha già avuto esperienze con Red Bull, potrebbe prendere il posto del francese nel RB22. La scelta di Lawson non è casuale, poiché ha accumulato 43 punti in questa stagione, rispetto ai 23 del suo compagno. Tuttavia, la situazione non è semplice, poiché la squadra deve anche valutare altre opzioni, come Yuki Tsunoda, che potrebbe tornare in squadra dopo essere stato trasferito alla IndyCar.

Pubblicità

La scelta di Lawson potrebbe rappresentare un passo importante per Red Bull, ma non è senza rischi. Il pilota, che ha avuto un passato non proprio felice con la squadra, dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere la posizione in classifica. Inoltre, la squadra ha anche un’alternativa nella figura di Nikola Tsolov, piloto della scuola Red Bull, che ha mostrato buone capacità in Formula 2. Tuttavia, la priorità rimane su Hadjar, che ha avuto un buon rapporto con Max Verstappen, la stella della squadra.

Le implicazioni per il futuro

La situazione ha suscitato preoccupazioni all’interno della squadra, con Laurent Mekies, il capo di Red Bull, che ha espresso la sua opinione sulle possibilità di Hadjar. Secondo Mekies, la scelta di un sostituto è la soluzione più logica. Tuttavia, la squadra non ha ancora deciso definitivamente, e la decisione potrebbe influire sulle future mosse di Red Bull, soprattutto in vista del 2027, dove Verstappen rimarrà il pilota principale.

Nonostante la situazione di Hadjar, Red Bull non si trova in una posizione di totale disperazione. La squadra ha già in mente alternative e potrebbe adottare una strategia di emergenza per garantire la partecipazione al Gran Premio. La decisione finale, tuttavia, dovrà essere presa in fretta, considerando che il tempo per preparare un sostituto è limitato. La squadra dovrà anche valutare le implicazioni a lungo termine, soprattutto in vista del futuro di Hadjar e dei suoi possibili spostamenti.

La squadra ha anche un’altra opzione, con Tsunoda che potrebbe tornare in squadra dopo essere stato trasferito alla IndyCar. Tuttavia, la scelta di Tsunoda non è certa, poiché le porte di McLaren sembrano chiuse. Inoltre, la squadra ha anche un’alternativa nella figura di Nikola Tsolov, piloto della scuola Red Bull, che ha mostrato buone capacità in Formula 2. Tuttavia, la priorità rimane su Hadjar, che ha avuto un buon rapporto con Verstappen. La situazione ha suscitato preoccupazioni all’interno della squadra, con Laurent Mekies, il capo di Red Bull, che ha espresso la sua opinione sulle possibilità di Hadjar. Secondo Mekies, la scelta di un sostituto è la soluzione più logica. Tuttavia, la squadra non ha ancora deciso definitivamente, e la decisione potrebbe influire sulle future mosse di Red Bull, soprattutto in vista del 2027, dove Verstappen rimarrà il pilota principale.

—