Troy Parrott si trasferisce al Betis per 16 milioni

Troy Parrott entra nel Betis, un giocatore irlandese in cerca di successo

Un nuovo acquisto per il Betis

Il Real Betis ha completato l’acquisto del giocatore irlandese Troy Parrott, un attaccante di 24 anni che si trasferirà al club spagnolo per un prezzo di 16 milioni di euro. L’operazione, annunciata da Matteo Moretto, segna un ulteriore passo nel mercato estivo del club, che mira a rafforzare la sua squadra per la prossima stagione. Parrott, noto per la sua determinazione e la sua passione per il calcio, ha rifiutato offerte più alte da parte del West Ham per unirsi al Betis.

Il giocatore ha scelto il Betis per motivi personali e sportivi

Parrott ha espresso la sua scelta del Betis dicendo: “Me muevo por corazón”, un’espressione che riflette la sua volontà di giocare per un club che lo ha visto crescere. Il giocatore, che ha iniziato la sua carriera al Tottenham, ha debuttato con il primo team a soli 17 anni grazie a José Mourinho. Successivamente, ha giocato per il Burnley in Premier League, dove ha avuto un’occasione per mostrare le sue qualità.

Un investimento di qualità per il futuro

Il trasferimento di Parrott rappresenta un investimento significativo per il Betis, che lo ha acquistato per un prezzo che lo colloca al quinto posto nella lista dei giocatori più costosi nella storia del club. Solo i nomi di Denilson, Borja Iglesias, Lo Celso e Antony superano il costo del trasferimento. Il giocatore, che ha segnato 11 gol in 37 partite con l’Irlanda, è considerato un’aggiunta chiave per la squadra. Il Betis mira a un’evoluzione della sua attacco

Con l’arrivo di Parrott, il Betis si prepara a un’annata competitiva, con l’obiettivo di migliorare la sua squadra in vista della Champions League. Il giocatore si unirà a Cucho Hernández, formando una coppia di attacco promettente. Inoltre, Parrott è stato uno dei quattro acquisti principali del club durante il mercato estivo, insieme a Facundo Bernal, Fran García e Diego Conde.

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Un futuro che si costruisce con impegno

Parrott ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento, dicendo: “El camino es duro, pero valdrá la pena”. Il giocatore, che si è allenato a casa a Madrid, ha condiviso un messaggio in verde, un colore che evoca la sua nuova squadra. Inoltre, ha condiviso un brano della canzone “El dinero no me mueve” di Josué Rarujo, un segno della sua filosofia di gioco e di vita.

Un mercato in movimento per il Betis

Il Betis non si ferma qui: il club continua a monitorare altri giocatori, tra cui Dani Ceballos, che potrebbe completare il mercato estivo. Parrott, con la sua determinazione e la sua passione, si prepara a dare il suo contributo alla squadra, cercando di fare della sua esperienza un successo per il club. Il trasferimento rappresenta un passo importante per il Betis, che mira a consolidare la sua posizione nel calcio europeo.

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