Ema Modric, la figlia del capitano, si trasferisce al Real Madrid

Ema Modric, figlia di Luka Modric, si trasferisce al Real Madrid per giocare nel cadete femminile

Ema Modric, figlia di Luka Modric, ha lasciato il Milan per unirsi al Real Madrid, dove si prepara a prendere il testimone del padre. Nata nel 2013, la giovane ha vinto la Coppa Garino con la squadra italiana e ora si trasferisce al cadete femminile del club bianco, allenato da Héctor Bueno. La notizia, diffusa il 19 agosto 2026, segna l’inizio di una saga familiare che evoca i primi passi di Luka Modric al Real Madrid, diventato uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno.

Un passo verso il futuro

Ema Modric ha già iniziato la sua avventura al Real Madrid, partecipando alla prima sessione di pretemporada nella città sportiva. Il trasferimento rappresenta un importante passo nella sua carriera, che si sviluppa parallelamente a quella del padre, un simbolo del calcio spagnolo. La sua scelta di unirsi al club bianco non è casuale: il Real Madrid ha una tradizione di accogliere talenti promettenti, come la figlia di Raúl González o Manuela, figlia di Roberto Carlos.

Un legame che si rafforza

La decisione di Ema Modric di trasferirsi al Real Madrid ha suscitato grande interesse tra i tifosi, che vedono in lei una nuova generazione di giocatori che potrebbe proseguire la tradizione del padre. La sua presenza nel settore giovanile del club bianco potrebbe segnare un ulteriore passo verso il futuro del calcio femminile in Spagna. L’arrivo di Ema inizia una saga familiare che evoca i primi passi di Luka Modric al Chamartín, dove ha costruito una carriera di successi e riconoscimenti. La figlia di Luka Modric ha lasciato il Milan dopo aver conquistato la Coppa Garino e ora si prepara a competere in prima divisione autonómica. Il trasferimento segna un importante passo nella sua carriera, che si sviluppa parallelamente a quella del padre, un simbolo del calcio spagnolo. La sua scelta di unirsi al club bianco non è casuale: il Real Madrid ha una tradizione di accogliere talenti promettenti.

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Ema Modric, figlia di Luka Modric, ha lasciato il Milan per unirsi al Real Madrid.

Ha vinto la Coppa Garino con la squadra italiana e ora giocherà in prima divisione autonómica.

Il trasferimento segna l’inizio di una saga familiare che evoca i primi passi di Luka Modric al Real Madrid.

La decisione di Ema Modric di unirsi al Real Madrid ha suscitato grande interesse e attenzione, non solo per il legame con il padre, ma anche per il potenziale che potrebbe portare al calcio femminile spagnolo. La sua carriera, come quella di altre figlie di famosi calciatori, rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione del calcio femminile nel panorama sportivo internazionale.