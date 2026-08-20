Alessandro Pajola si trasferisce al Partizan: “Volevo una nuova avventura”

Alessandro Pajola arriva al Partizan Belgrado dopo un trasferimento da Virtus Bologna, con un commento su nuove esperienze e amicizie

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Alessandro Pajola ha firmato con il Partizan Belgrado, dopo aver lasciato la Virtus Bologna. Il giocatore, classe 1999, ha rivelato di aver scelto questa nuova avventura per motivi personali e professionali. “Non potevo dire di no, volevo una nuova avventura”, ha dichiarato Pajola, che ha sottolineato l’importanza del club serbo per la sua carriera. L’arrivo al Partizan rappresenta un cambiamento significativo per il giocatore, che continuerà la sua carriera in una squadra conosciuta per il calore del pubblico e l’atmosfera unica del suo stadio. Pajola ha espresso entusiasmo per il trasferimento, sottolineando l’importanza del contesto in cui si troverà a giocare.

Un passo verso un nuovo ambiente

Pajola ha espresso entusiasmo per il trasferimento, sottolineando l’importanza del contesto in cui si troverà a giocare. “Non vedo l’ora di scendere in campo”, ha detto, ricordando la sua prima esperienza in Serbia. “Ricordo la prima volta che ho giocato qui in Eurocup, Partizan contro Virtus, quando Sasha Djordjevic tornava alla Belgrade Arena. È un ricordo che conservo ancora e che non potrò mai dimenticare. È di gran lunga l’atmosfera migliore che abbia mai vissuto in un palazzetto dello sport.” L’atmosfera e l’energia del pubblico serbo sono state menzionate come un fattore chiave nella decisione di Pajola.

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Il giocatore ha anche parlato del rapporto con Milos Teodosic, ex compagno di squadra alla Virtus Bologna e ora dirigente della Stella Rossa, grande rivale del Partizan. “Abbiamo giocato insieme per quattro anni e abbiamo un rapporto fortissimo. Gli voglio molto bene. Mi ha aiutato a costruire la mia personalità, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo parlato molto della vita e del comportamento.” Pajola ha sottolineato come le relazioni personali siano parte integrante del suo percorso sportivo, anche se ha chiarito che il futuro è discusso solo con i suoi agenti.

Un legame che va oltre il campo

Pajola ha sottolineato l’importanza del rapporto con Milos Teodosic, un amico che lo ha accompagnato durante la sua carriera. “Abbiamo parlato molto della vita e del comportamento. Per me è uno dei migliori, probabilmente il miglior giocatore nella storia del basket europeo, quindi è sempre un onore parlare con lui ed essergli amico.” Il giocatore ha anche chiarito che il futuro è discusso solo con i suoi agenti, mentre le relazioni personali sono un tema a parte. “Parlo del mio futuro solo con i miei agenti. Parlo della vita con Milos.” Questo ha messo in luce come le relazioni personali siano un aspetto importante nella sua vita.

Pajola ha espresso soddisfazione per il trasferimento al Partizan, che rappresenta un nuovo inizio per la sua carriera. “So bene cosa mi aspetta”, ha detto, riferendosi ai suoi amici serbi e al contesto in cui si troverà a giocare. L’arrivo in Serbia segna un passo importante per il giocatore, che ha espresso entusiasmo per l’esperienza che si appresta a vivere. “Ho molti amici serbi, quindi so bene cosa mi aspetta.” La decisione di Pajola è stata annunciata ufficialmente, e il giocatore ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

Il Partizan è un club con una tradizione e un’atmosfera uniche. Pajola ha sottolineato come l’atmosfera del Partizan sia di gran lunga la migliore che abbia mai vissuto in un palazzetto dello sport. “È di gran lunga l’atmosfera migliore che abbia mai vissuto in un palazzetto dello sport.” Questo ha messo in luce l’importanza del contesto in cui si troverà a giocare. Il trasferimento rappresenta un cambiamento significativo per il giocatore, che ha scelto di abbandonare la Virtus Bologna per un club con una tradizione e un’atmosfera uniche.