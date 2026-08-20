Simeone difende la squadra e commenta i gol di Alex e Kang-in

Simeone parla dopo la vittoria del suo Atletico Madrid contro il Málaga, commentando i gol di Alex e Kang-in e difendendo la squadra

Dopo la vittoria del suo Atletico Madrid contro il Málaga, il tecnico argentino Diego Simeone ha espresso soddisfazione per le prestazioni della squadra e ha commentato i due gol decisivi realizzati da Alex e Kang-in. La partita, giocata il 19 agosto 2026, ha visto l’Atletico emergere grazie a due reti importanti, entrambe descritte come “golazos” da parte del tecnico. Simeone ha riconosciuto l’importanza di entrambi i giocatori, sottolineando come le loro azioni abbiano contribuito al successo. Il tecnico ha anche espresso apprezzamento per l’impegno dei giocatori, in particolare per la capacità di risolvere situazioni complesse durante la partita.

Qualità e impegno dei giocatori

Simeone ha sottolineato come i giocatori che hanno entrato in campo dopo i cambi abbiano portato una qualità superiore, in grado di risolvere situazioni critiche. In particolare, ha parlato di Kang-in, un giocatore che “deve lavorare in conseguenza di ciò che richiede il match”, evidenziando il suo impegno con la squadra. Il tecnico ha anche ricordato che il portiere ha svolto un lavoro importante, con due parate decisive che hanno salvato la squadra. Inoltre, ha riconosciuto l’importanza di Alex, che ha recuperato la confianza grazie al Mondiale e si trova in un momento positivo.

Il tecnico ha anche risposto a una domanda riguardante eventuali commenti o reazioni a un episodio durante la partita, affermando: “Sono molto rispetuoso con la nostra gente”. Questa frase, ripetuta più volte, ha chiarito la sua posizione in merito a eventuali critiche o commenti esterni. Simeone ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento costruttivo e rispettoso, anche di fronte a situazioni difficili.

Pubblicità

Un messaggio chiaro sul mercato

Simeone ha anche parlato del mercato, esprimendo apertura a possibili movimenti, ma senza dare indicazioni specifiche. “Siamo sempre aperti a che possa succedere”, ha detto, ricordando che il club sta lavorando per fornire la miglior squadra possibile. Inoltre, ha espresso fiducia nel futuro di Alex, che ha recuperato la confianza grazie al Mondiale. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di sfruttare l’energia positiva derivante da successi come il Mondiale, per portare benefici alla squadra. La vittoria contro il Málaga ha rappresentato un buon inizio per l’Atletico, che ha dimostrato di poter competere a livello nazionale. Simeone, con la sua leadership e la sua capacità di motivare, continua a guidare la squadra verso obiettivi importanti, anche in un campionato che si preannuncia competitivo. Il comunicato del tecnico ha messo in luce l’impegno della squadra, la qualità dei giocatori e la sua apertura a nuove opportunità.

Vittoria del Atletico Madrid contro il Málaga

Due gol decisivi di Alex e Kang-in

Simeone difende la squadra e lancia un messaggio chiaro