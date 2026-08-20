Andy Diaz e Andrea Dallavalle in Diamond League Losanna 2026: orario, avversari e dove vederli in tv

Atleti italiani in gara al salto triplo a Losanna, in diretta tv e streaming

Il 21 agosto 2026, a Losanna in Svizzera, si disputerà la gara del salto triplo maschile della Diamond League 2026, con la partecipazione di due atleti azzurri: Andy Diaz Hernandez e Andrea Dallavalle. La competizione, in programma alle ore 19.10, vedrà al via otto atleti, tra cui i migliori del mondo. La diretta tv sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. La gara sarà seguita in tempo reale anche attraverso la piattaforma OA Sport.

Avversari di alto livello per Andy Diaz e Andrea Dallavalle

I due azzurri affrontano sei atleti di alto livello, tra cui il portoghese Pedro Pichardo, campione olimpico e leader mondiale, il brasiliano Almir Dos Santos, il cubano Lazaro Martinez, lo statunitense Russell Robinson, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Mohammed Triki. Tra i concorrenti, si segnala la presenza di Pedro Pichardo, considerato uno dei migliori del momento, e Almir Dos Santos, noto per la sua potenza e precisione. La gara sarà un test importante per Andy Diaz e Andrea Dallavalle, che hanno già dimostrato capacità in competizioni internazionali.

La diretta tv e streaming per seguire la Diamond League

La gara del salto triplo maschile sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Per gli appassionati che preferiscono il formato digitale, la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Inoltre, la piattaforma OA Sport offrirà la diretta testuale in tempo reale, permettendo di seguire i dettagli della competizione con un’interfaccia interattiva. Questa combinazione di canali consente a un vasto pubblico di seguire la Diamond League in modo flessibile e accessibile.

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La partecipazione di Andy Diaz e Andrea Dallavalle rappresenta un’occasione importante per confrontarsi con atleti di alto livello. La gara del 21 agosto sarà un momento chiave per valutare le potenzialità dei due azzurri, che hanno già dimostrato di essere in grado di competere a livello mondiale. La diretta tv e streaming garantirà a tutti i tifosi l’opportunità di seguire la competizione in modo completo e coinvolgente. La Diamond League 2026 a Losanna è un evento di grande interesse per gli appassionati di atletica leggera. Con la partecipazione di atleti di alto livello e la disponibilità di diverse piattaforme per la visione, la gara del salto triplo maschile sarà un momento di grande attesa e di grande spettacolo, in grado di coinvolgere un pubblico vasto e diversificato.

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