La UFC annuncia il ritorno di Pereira e la sfida tra Oliveira e Lopes per il cinturone BMF al UFC 335.

La UFC ha annunciato i due combattimenti principali del UFC 335, l’ultima cartelera numerata dell’anno, che si terrà il 12 dicembre al T-Mobile Arena di Las Vegas. Tra i protagonisti, il ritorno di Alex Pereira in peso pesado e la sfida tra Charles Oliveira e Diego Lopes per il cinturone BMF. L’evento segna un momento importante per la promozione, con due match che mettono in mostra le grandi stelle del circuito.

Il ritorno di Pereira e la sfida per il cinturone indiscutido

Il ritorno di Pereira, noto come ‘Poatan’, è stato annunciato ufficialmente. L’atleta, che aveva tentato di conquistare il titolo di peso pesado contro Ciryl Gane nel marzo scorso, è stato sconfitto in modo netto. Tuttavia, dopo la notizia del ritiro di Tom Aspinall dal cinturone indiscutido, Pereira ha chiesto una revancha contro ‘Bon Gamin’, accusandolo di avergli dato colpi illegali alla nuca. Nonostante la sconfitta, il suo obiettivo è rimanere in peso pesado e riprovarci contro Sergei Pavlovich, un match che potrebbe riconfermarlo come campione in tre categorie diverse. Il piano di Pereira è chiaro: rimanere in peso pesado e riprovarci per il titolo. L’evento UFC 335 rappresenta un’occasione per dimostrare il talento e la determinazione di uno dei migliori atleti della UFC. La sfida contro Pavlovich potrebbe essere un passo importante per il suo futuro nel peso pesado.

Pubblicità

La sfida tra Oliveira e Lopes per il cinturone BMF

La sfida tra Oliveira e Lopes per il cinturone BMF è considerata uno dei momenti più attesi del cardinale. Oliveira, noto come ‘Do Bronx’, ha vinto il titolo contro Max Holloway a marzo, dimostrando una padronanza del grappling senza precedenti. Lopes, invece, è un combattente di spettacolo, con un talento notevole nel jiu-jitsu che potrebbe limitare i vantaggi di Oliveira. La sua carriera, iniziata in peso pluma, ha visto due sconfitte contro Alexander Volkanovski, ma ora si presenta come un avversario di alto livello per il cinturone BMF.

Lopes è un peleador di spettacolo, con tutti i talenti necessari per competere per un titolo di alto livello. La sua capacità nel jiu-jitsu potrebbe essere un elemento chiave per limitare i vantaggi di Oliveira, un campione noto per la sua padronanza del grappling. Il UFC 335 ha visto anche l’annuncio di altri match di interesse, tra cui la sfida tra Bo Nickal e Joe Pyfer in peso medio. Inoltre, il cardinale ha celebrato il successo di Natalia Silva, che ha vinto il titolo di peso mosca femminile. L’evento ha superato le aspettative, con un numero record di K.O. nella storia della UFC. La promozione ha anche annunciato i due match principali del UFC 335, che segneranno un momento importante per la sua storia.

Il ritorno di Pereira e la sfida tra Oliveira e Lopes rappresentano un’occasione per dimostrare il talento e la determinazione di due dei migliori atleti della UFC. Il cinturone BMF è un titolo di grande prestigio, e la competizione tra due superstars potrebbe regalare uno spettacolo memorabile. Il UFC 335, con il suo mix di match di alto livello e storie personali, si prepara a diventare un evento di riferimento per il mondo del MMA.