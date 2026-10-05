Italia in crescita al Karate Serie A 2026: 5 podi a Salisburgo

Un successo italiano al Karate Serie A 2026

L’ultima tappa della Serie A 2026 di karate si è conclusa a Salisburgo, dove l’Italia ha ottenuto un risultato significativo: cinque podi complessivamente. I migliori atleti azzurri hanno dimostrato una grande capacità di esibizione e di competizione, raccogliendo risultati importanti sia nel kata che nel kumite. La competizione, organizzata in Austria, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, ma l’Italia si è distinta per la sua coerenza e la sua capacità di mettere in campo squadre e individui di alto livello. Tra i risultati più importanti, il bronzo individuale di Luigi Di Rubbia nel kata maschile e il secondo posto nella gara a squadre, ottenuto dal CTR Campania con Mario Miranda, Cristian Villano e Giuseppe Rosiello.

La squadra azzurra ha dimostrato una grande coesione e capacità di adattamento durante la competizione.

Nel settore femminile, l’Italia ha ottenuto tre terzi posti, con Ludovica Legittimo e Veronica Brunori che hanno conquistato rispettivamente il terzo posto nei -50 e nei -55 kg di kumite. Inoltre, la squadra formata da Michela Rizzo, Elena Roversi e Carola Casale ha ottenuto un buon risultato nella gara per nazioni del kata. Questi risultati testimoniano la solidità del talento femminile italiano, che si conferma in crescita e in grado di competere a livello internazionale.

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Un futuro promettente per il karate italiano

La Serie A 2026 ha rappresentato un’altra tappa importante per il karate italiano, che si sta affermando come uno dei migliori in Europa. I risultati ottenuti a Salisburgo mostrano una crescita costante e una capacità di competere a livello internazionale. Il prossimo appuntamento internazionale è previsto a novembre con la Karate World Cup in Cina, dal 20 al 22 novembre. L’Italia, con la sua squadra e i suoi atleti, si prepara a nuove sfide e a nuove opportunità per dimostrare il proprio potenziale.

La partecipazione a eventi internazionali come la Karate World Cup rappresenta un ulteriore passo avanti per l’Italia.

Sui tatami austriaci tantissimi interpreti, fra kata e kumite, hanno esibito incredibili performance andando a raccogliere risultati importanti. Fra questi anche gli atleti della nazionale italiana, che hanno messo complessivamente a referto 5 podi. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, ma l’Italia si è distinta per la sua coerenza e la sua capacità di mettere in campo squadre e individui di alto livello. La crescita del karate italiano si conferma costante, con risultati che testimoniano una preparazione e una professionalità sempre più elevate.