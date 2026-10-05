Joseba Etxeberria prende in mano il futuro del Alba dopo la destituzione di González

Joseba Etxeberria è il nuovo allenatore del Albacete Balompié, dopo la destituzione di Alberto González, il quale ha guidato la squadra in un inizio di stagione disastroso. Il tecnico vasco, originario di Elgoibar, è stato scelto per tentare di risollevare la squadra, che si trova in una situazione di grave difficoltà. Etxeberria, con oltre 150 partite nella Seconda División, ha una solida esperienza nel calcio professionistico e ha diretto squadre come Tenerife, Mirandés e Eibar, con cui ha lottato per l’accesso alla Liga. La nomina è avvenuta in poco tempo, dopo la sconfitta per 1-3 contro l’Eibar, che ha lasciato il team al fondo della classifica con soli 1 punto su 24 possibili.

Un’esperienza consolidata in Seconda División

Joseba Etxeberria, nato a Elgoibar 49 anni fa, arriva al Albacete con un team di fiducia composto da José Antonio Valle e Javi González come preparatore fisico. L’obiettivo del tecnico è immediato: migliorare la posizione della squadra in classifica e ripristinare la competitività. Il nuovo allenatore ha già programmato il suo primo allenamento nella Ciudad Deportiva Andrés Iniesta per lunedì alle 11, seguito da una presentazione ufficiale. Il martedì successivo, Etxeberria debutterà in campo come allenatore nella finale del Trofeo JCCM, che vedrà il confronto tra Alba e Talavera a La Fuensanta de Cuenca.

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La squadra non ha vinto nessuna partita in otto giornate, un dato che mette in evidenza la situazione di crisi in cui si trova. Etxeberria dovrà affrontare un campionato estremamente competitivo, dove i margini di errore sono ridotti e la pressione sui tecnici è elevata. Il tecnico, però, ha già dimostrato di sapere come gestire squadre in difficoltà, grazie all’esperienza maturata nel calcio professionistico.

La fine di un’era con González

Alberto González, il precedente allenatore, ha lasciato il club dopo un’esperienza di due anni e mezzo, durante la quale la squadra non ha mai vinto una partita nelle prime otto giornate. La sua ultima esperienza in squadra è stata al Real Murcia, in Primera RFEF, dove ha guidato la squadra all’inizio della stagione precedente. La sua dimissione è avvenuta in un clima emozionante, con una conferenza stampa carica di sentimenti. González ha espresso gratitudine per l’opportunità di giocare nel calcio professionistico e per il trattamento ricevuto nella città, dicendo che “questo posto resterà sempre dentro di me”.

La squadra si trova a un distacco significativo rispetto a squadre come l’Eibar, che ha raccolto 18 punti in otto partite. La nomina di Etxeberria rappresenta un tentativo di rilancio, ma il cammino sarà difficile. Il tecnico dovrà affrontare le sfide della Seconda División, dove la competizione è intensa e i margini di errore sono ridotti. La sua esperienza e la sua conoscenza del campionato potrebbero essere decisive per il futuro del club. La stagione del Albacete Balompié sembra essere in una fase di transizione, con un cambio di allenatore che potrebbe segnare un punto di svolta. Etxeberria dovrà dimostrare di poter guidare la squadra verso la vittoria, anche se il cammino sarà lungo e difficile. La sua esperienza e la sua capacità di gestire squadre in situazioni di crisi potrebbero essere la chiave per il successo.

Joseba Etxeberria è il nuovo allenatore del Albacete Balompié

La squadra non ha vinto nessuna partita in otto giornate

Il tecnico ha diretto squadre come Tenerife, Mirandés e Eibar

La decisione di nominare Etxeberria è stata rapida, ma necessaria. Il tecnico, con la sua esperienza e la sua conoscenza del calcio professionistico, potrebbe rappresentare una svolta per il club. La sfida è grande, ma il club ha bisogno di un allenatore che sappia gestire le situazioni di crisi e portare risultati. La stagione del Alba potrebbe iniziare a migliorare grazie a questa scelta.