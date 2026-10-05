Morales si trasferisce all’Oviedo in prestito fino al termine della stagione

Jose Luis Morales si è trasferito all’Oviedo in prestito fino al termine della stagione, dopo l’infortunio grave subito da Chris Ramos. L’attaccante, noto come il “Comandante”, si unisce al club asturiano per sostituire il giocatore ferito, che ha subito un infortunio al crocezzo durante un derby. Morales, ex capitano del Levante, ha firmato un accordo per rimanere in squadra fino a giugno 2027.

Una carriera ricca di successi e prestazioni

Morales, nato a Madrid il 23 luglio 1987, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Parla e del Fuenlabrada. Dopo un brillante esordio nel filiale del Real Madrid, ha giocato per il Levante, dove ha vissuto la sua migliore stagione. In otto anni nel primo team, ha totalizzato 83 gol e 46 assistenze, diventando il top scorer della storia del club. Ha anche ricoperto il ruolo di capitano e ha giocato in Liga.

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Un percorso che lo ha portato a grandi club

Dopo il Levante, Morales ha passato due anni nel filiale del Real Madrid, prima di essere ceduto all’Eibar, dove ha contribuito al suo ascenso in Liga. Successivamente, ha giocato per il Villarreal, dove ha segnato 25 gol in due stagioni e ha partecipato a competizioni europee. Dopo il Villarreal, è tornato al Levante, chiudendo la sua carriera con il club di casa. Il trasferimento all’Oviedo rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Morales, che si unisce a un club in difficoltà per le infortuni. La sua esperienza e la sua capacità di segnare potrebbero essere decisive per la squadra in questa stagione. Morales, con la sua leadership e la sua tecnica, potrebbe diventare un punto di riferimento per il club asturiano. Il club Oviedo ha annunciato l’accordo con Morales, che si unirà alla squadra in vista della prossima stagione. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti lo rendono un acquisto interessante per un club che cerca di rafforzare la sua squadra in vista del futuro.

Morales ha giocato per il Levante per otto anni

Ha segnato 83 gol e dato 46 assistenze

Ha ricoperto il ruolo di capitano

Ha giocato in Liga e in competizioni europee

Il trasferimento di Morales all’Oviedo è un passo importante per il club, che cerca di riprendersi dopo le difficoltà causate dalle infortuni. La sua esperienza e la sua capacità di segnare potrebbero essere decisive per la squadra in questa stagione. Morales, con la sua leadership e la sua tecnica, potrebbe diventare un punto di riferimento per il club asturiano.