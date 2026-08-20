Carlos Martín, primo caso di applicazione della nuova norma dei 5 secondi sui saques de banda

Giocatore del Atlético de Madrid esce di tempo nel saque de banda, arbitro concede la palla al Málaga

Il 20 agosto 2026, durante un match tra Atlético de Madrid e Málaga, si è verificato il primo caso di applicazione della nuova norma relativa ai saques de banda. La regola, entrata in vigore dopo l’approvazione della IFAB nel febbraio 2026, impone un tempo massimo di 5 secondi per l’esecuzione del saque. Il giocatore del Atlético, Carlos Martín, ha esaurito il tempo assegnato, causando la perdita della palla e il conseguente possesso al Málaga. Il risultato finale del match è stato 2-0 a favore del Málaga.

La nuova norma e i suoi obiettivi

La norma dei 5 secondi sui saques de banda è stata introdotta con l’obiettivo di ridurre la perdita di tempo durante i calci d’angolo e i calci di punizione. Secondo le regole, se un giocatore non esegue il saque entro i 5 secondi, il possesso della palla passerà al team avversario. Inoltre, se un calciatore ritarda deliberatamente il saque, l’arbitro dovrà segnalarlo con gesti o anche con un fischio. La norma si applica sia ai saques de banda che ai saques de puerta, con un tempo ridotto a 5 secondi anche per questi ultimi. Se un calciatore non completa il saque entro il tempo stabilito, il team avversario riceverà un saque di angolo. Questa modifica ha suscitato interesse e dibattito nel mondo del calcio, con molti giocatori e allenatori che hanno espresso opinioni diverse su come potrebbe influire sul gioco.

Il caso di Carlos Martín e l’arbitro Cordero Vega

Carlos Martín, giocatore del Atlético de Madrid, è stato la prima vittima della nuova norma. Durante il match contro il Málaga, il calciatore ha esaurito i 5 secondi assegnati al saque de banda, causando la perdita della palla e il conseguente possesso al Málaga. L’arbitro A drián Cordero Vega ha segnalato l’errore e ha consegnato la palla al Málaga, che ha sfruttato l’occasione per vincere il match 2-0.

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La decisione dell’arbitro ha suscitato reazioni tra i giocatori e i tifosi. Molti hanno espresso la loro opinione su come la norma potrebbe influire sul gioco, con alcuni che la vedono come una misura necessaria per migliorare la velocità del gioco, mentre altri la considerano una limitazione per i giocatori. La norma dei 5 secondi sui saques de banda rappresenta un cambiamento significativo nel calcio moderno, con impatti potenzialmente profondi sul modo in cui si gioca e si gestisce il possesso della palla. Il caso di Carlos Martín e del Málaga potrebbe essere solo l’inizio di una serie di applicazioni di questa nuova regola, che potrebbe influenzare il calcio a livello internazionale.