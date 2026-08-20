Griezmann emozionato per il gol di Baena: “Ohhhhh… ¡Hala chaval!”

Griezmann celebra il gol di Baena in diretta da Orlando, con espressione emozionata

Antoine Griezmann ha espresso emozione e stupore per il gol decisivo di Álex Baena, segnato in contropiede da distanza durante la vittoria del Atlético de Madrid per 2-0 contro il Málaga. La reazione del francese, registrata in diretta da casa sua a Orlando (Stati Uniti), ha suscitato interesse tra i tifosi. Griezmann, che gioca attualmente nella MLS con l’Orlando City SC, ha reagito con un’esclamazione di stupore e gioia: “Ohhhhh… ¡Hala chaval! Uhhhhhhh”, come se fosse rimasto a bocca aperta per l’abilità del compagno di squadra.

Un legame speciale tra Griezmann e Baena

Il gol di Baena, che ha sentenziato la vittoria del club spagnolo, ha suscitato una reazione immediata da parte del francese, che ha visto in quel momento un’altra prova di abilità del compagno di squadra. Non a caso, poco tempo prima del match, Baena aveva partecipato a un allenamento del Atlético con una maglia che raffigurava il volto di Griezmann, un gesto che ha sottolineato il loro forte legame. Il portoghese, che ha giocato con il club spagnolo in passato, ha dimostrato di apprezzare la sua capacità di realizzare gol di grande impatto, anche da distanza.

Pochi ore dopo il gol di Baena, Griezmann ha subito una sconfitta con l’Orlando City SC, che ha perso 1-2 contro i Chicago Fire. Il francese, che ha giocato in difesa in questa partita, ha visto il suo team rimanere in inferiorità numerica e non riuscire a ribaltare il risultato. Nonostante la sconfitta, la reazione di Griezmann al gol di Baena ha dimostrato il suo legame con il compagno di squadra, che ha segnato un goal di grande impatto.

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La reazione di Griezmann al gol di Baena

La reazione di Griezmann, registrata in diretta, ha suscitato interesse tra i tifosi e ha rafforzato l’immagine di un giocatore che non solo è bravo a giocare, ma anche a condividere emozioni con i compagni. Il legame tra Griezmann e Baena, che si è sviluppato durante la loro collaborazione al Atlético de Madrid, sembra essere ancora presente anche in questa nuova avventura in MLS. Il gol di Baena, realizzato in contropiede da distanza, ha rappresentato un momento di eccellenza per il portoghese, che ha dimostrato una capacità di realizzare goal di grande impatto. Griezmann, pur non essendo in campo, ha visto in quel momento un’altra prova di abilità del compagno di squadra, che ha saputo sfruttare al meglio le situazioni di gioco. La reazione di Griezmann ha confermato il loro forte legame e la stima reciproca.

La vicinanza tra i due giocatori, che si è sviluppata durante la loro collaborazione al Atlético de Madrid, sembra essere ancora presente anche in questa nuova avventura in MLS. Griezmann, che gioca con l’Orlando City SC, ha visto in Baena un compagno di squadra che sa sfruttare al meglio le situazioni di gioco, anche da distanza. Il gol di Baena ha rappresentato un momento di eccellenza, che ha suscitato emozione e stupore nel francese, che ha reagito con un’esclamazione di gioia e stupore.