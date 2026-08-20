Europei di nuoto in acque libere da incorniciare per l’Italia

Nazionale italiana di nuoto in acque libere vince due ori e quattro bronzi a Parigi, con focus su futuro di Paltrinieri e dopo Antonelli

L’Italia ha dominato i Europei di nuoto in acque libere 2026 a Parigi, portando a casa due ori e quattro bronzi, tra cui l’argento nella staffetta mista. La squadra azzurra ha lasciato la Senna con un bottino straordinario, segnando un passo importante verso l’obiettivo di Los Angeles 2028. Tra i protagonisti, Ginevra Taddeucci ha conquistato due titoli e un bronzo, mentre Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon e Marcello Guidi Caponi hanno aggiunto medaglie individuali. L’evento ha fornito indicazioni chiare per il futuro del nuoto italiano.

Il futuro di Paltrinieri e il dopo Antonelli

Stefano Rubaudo, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di nuoto in acque libere, ha parlato del futuro di atleti come Gregorio Paltrinieri e del passaggio di testimone dopo l’addio di Fabrizio Antonelli. Antonelli, che ha guidato la squadra durante i successi recenti, si prepara a proseguire la sua carriera in Cina. Rubaudo ha sottolineato l’importanza di costruire un percorso solido per le prossime stagioni, con l’obiettivo di raggiungere Los Angeles 2028. La preparazione del gruppo dovrà evolversi, con un focus su nuovi talenti e una strategia più mirata per i prossimi anni. L’esperienza parigina ha fornito indicazioni importanti per il futuro, con un’attenzione particolare alla formazione di nuovi atleti. La squadra dovrà affrontare nuove sfide e competizioni sempre più competitive, ma il successo parigino ha dimostrato la forza e la capacità di adattamento della squadra azzurra.

Un approfondimento sul presente e sul futuro del fondo italiano

La Nazionale azzurra ha dimostrato una preparazione di alto livello, con atleti che si sono distinti in diverse categorie, come i 5 km e i 10 km. La staffetta mista, che ha conquistato l’argento, ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la squadra. L’analisi di Rubaudo ha messo in luce come la preparazione del gruppo dovrà evolversi, con un focus su nuovi talenti e una strategia più mirata per i prossimi anni.

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La rassegna continentale ha visto anche la partecipazione di atleti come Ginevra Taddeucci, che ha vinto due titoli e un bronzo nella 3 km Knockout Sprint, e di altri protagonisti del nuoto in acque libere. La squadra azzurra ha dimostrato una coesione e una preparazione di alto livello, con un’attenzione particolare alla formazione di nuovi talenti. L’esperienza parigina ha fornito indicazioni importanti per il futuro, con un focus su come migliorare la preparazione e la gestione del gruppo.

Ginevra Taddeucci: due ori e un bronzo

Gregorio Paltrinieri: oro e bronzo

Barbara Pozzobon e Marcello Guidi Caponi: bronzi individuali

Staffetta mista: argento

La Nazionale azzurra ha lasciato Parigi con un bottino ricchissimo, ma anche con un piano di sviluppo per il futuro. L’esperienza dei Europei ha fornito indicazioni importanti per il percorso verso Los Angeles 2028, con un focus su come migliorare la preparazione e la gestione del gruppo. La squadra dovrà affrontare nuove sfide e competizioni sempre più competitive, ma il successo parigino ha dimostrato la forza e la capacità di adattamento della squadra azzurra.

La squadra azzurra ha dimostrato una coesione e una preparazione di alto livello.

Il successo parigino ha fornito indicazioni importanti per il futuro.