Pronostico Lussemburgo-Bulgaria: vittoria del Lussemburgo in palio

Il match tra Lussemburgo e Bulgaria, in programma stasera, si presenta come un’occasione per il Lussemburgo di riscattare la sconfitta degli ultimi due incontri e rafforzare la sua posizione nella League B. La squadra del Granducato, che ha iniziato il campionato con una vittoria in casa contro la Bulgaria (2-1), ha accumulato 3 punti in classifica, mentre i balcanici ne hanno solo 1, frutto di un pareggio in casa contro l’Estonia. La vittoria del Lussemburgo è quotata a 2.22 su Eplay24, a 2.21 su MarathonBet e a 2.20 su Eurobet, mentre il segno 1 è offerto a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bwin e a 2.00 da Eurobet.

Un’occasione per ripetere l’esito iniziale

La squadra del Granducato ha iniziato benissimo, mentre la Bulgaria ha giocato male nella prima partita, con un esordio di 2-1 a Sofia. Dopo quel successo iniziale, il Lussemburgo ha perso i due incontri successivi, mentre la Bulgaria ha pareggiato in casa contro l’Estonia. La vittoria del Lussemburgo si gioca a 2.22 su Eplay24, a 2.21 su MarathonBet e a 2.20 su Eurobet. Il segno 1, invece, è offerto a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bwin e a 2.00 da Eurobet.

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Le reti sono rimaste a secco dopo l’inizio

Le uniche reti che le due nazionali hanno fin qui realizzato sono quelle dello scontro diretto iniziale, poi si è spenta la luce ed entrambi gli attacchi sono rimasti a secco. La squadra del Granducato ha iniziato benissimo, mentre la Bulgaria ha giocato male nella prima partita. Dopo quel successo iniziale, il Lussemburgo ha perso i due incontri successivi, mentre la Bulgaria ha pareggiato in casa contro l’Estonia.

La vittoria del Lussemburgo si gioca a 2.22 su Eplay24, a 2.21 su MarathonBet e a 2.20 su Eurobet, mentre il segno 1 è offerto a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bwin e a 2.00 da Eurobet. La squadra del Granducato, che ha iniziato benissimo, ha visto la Bulgaria giocare male nella prima partita, con un esordio di 2-1 a Sofia. Dopo quel successo iniziale, il Lussemburgo ha perso i due incontri successivi, mentre la Bulgaria ha pareggiato in casa contro l’Estonia.

La vittoria del Lussemburgo si gioca a 2.22 su Eplay24, a 2.21 su MarathonBet e a 2.20 su Eurobet, mentre il segno 1 è offerto a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da Bwin e a 2.00 da Eurobet. La squadra del Granducato ha iniziato benissimo, mentre la Bulgaria ha giocato male nella prima partita. Dopo quel successo iniziale, il Lussemburgo ha perso i due incontri successivi, mentre la Bulgaria ha pareggiato in casa contro l’Estonia.