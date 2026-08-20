Marcus Kinhult in testa al Nexo Championship, Manassero in buona posizione

Golfista svedese Marcus Kinhult in testa al Nexo Championship in Scozia, Matteo Manassero in buona posizione

Il golfista svedese Marcus Kinhult ha aperto il Nexo Championship in testa, mentre l’italiano Matteo Manassero ha iniziato con un buon risultato. Il torneo, in corso nell’Aberdeenshire, in Scozia, ha visto il leader svedese stabilire un vantaggio di due colpi rispetto al gruppo dei secondi, composto da giocatori di alto livello come il francese Félix Mory, l’inglese Andrew Wilson e il portacolori dello Zimbabwe Benjamin Follett-Smith. Kinhult, che ha girato in -5, ha dimostrato una buona forma, mentre Manassero, che si trova al 14° posto a -1, ha segnato un’ottima partenza. La difficoltà meteorologica, comune in Scozia, ha reso il campo un po’ più complicato, con 20 golfisti che hanno giocato sotto par.

Un nome nuovo tra i partecipanti

Un altro nome interessante nel gruppo dei ventunesimi pari con il par è John Daly II, figlio del vincitore dell’Open Championship 1995, noto per il suo playoff con Costantino Rocca. Daly II, un giocatore amatoriale, ha già mostrato buone prestazioni su diversi tour e in territorio locale. Questo è un caso particolare, poiché si tratta di un atleta che non ha ancora ottenuto un risultato di rilievo nel circuito professionistico, ma ha dimostrato una buona capacità di adattamento alle condizioni del campo.

Il gruppo dei sesti, che si trova a -2, comprende un elenco di giocatori di alto livello, tra cui gli inglesi Matthew Southgate e Haydn McCullen, i danesi Jacob Skov Olesen e Lucas Bjerregaard, l’australiano Jason Scrivener, il giapponese Keita Nakajima, lo svedese Albin Bergstrom e lo scozzese Scott Jamieson. Questi atleti, tutti in posizione di vantaggio, hanno dimostrato una buona gestione del campo, nonostante le condizioni climatiche non sempre favorevoli. Tra i partecipanti italiani, Filippo Celli e Renato Paratore si trovano al 62° posto a +3, mentre i due azzurri presenti al torneo non hanno registrato prestazioni particolarmente brillanti.

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Un evento in scena sui Trump International Golf Links

Il Nexo Championship, che si svolge sui Trump International Golf Links, ha già suscitato interesse per il luogo e per la partecipazione di giocatori di alto livello. Il leader svedese Kinhult, con la sua prestazione iniziale, ha messo in mostra una buona forma, mentre Manassero, pur non essendo in testa, ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. La partita si sta sviluppando in modo interessante, con diversi giocatori che si contendono le posizioni di testa e i posti di rilievo.

La difficoltà meteorologica, comune in Scozia, ha reso il campo un po’ più complicato, con 20 golfisti che hanno giocato sotto par. Questo dettaglio indica le condizioni climatiche non sempre favorevoli, che mettono a dura prova i giocatori. Il torneo, che si svolge in Scozia, è un evento importante per il golf, con condizioni climatiche che spesso mettono a dura prova i giocatori. La partita si sta sviluppando in modo interessante, con diversi giocatori che si contendono le posizioni di testa e i posti di rilievo.

Marcus Kinhult in testa al Nexo Championship

Matteo Manassero in buona posizione

John Daly II, un nome nuovo tra i partecipanti

Gruppo di giocatori di alto livello a -2

Il Nexo Championship si sta sviluppando in modo interessante, con diversi giocatori che si contendono le posizioni di testa e i posti di rilievo. Kinhult, con la sua prestazione iniziale, ha messo in mostra una buona forma, mentre Manassero, pur non essendo in testa, ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale.