Jhon Jáder Durán, 22 anni, millonario e futbolista: “Non ho bisogno di correre più”

Jhon Jáder Durán, attaccante colombiano di 22 anni, ha conquistato la fama non solo per il talento sul campo, ma anche per le sue dichiarazioni inusuali. Il giocatore, attualmente in prestito al Benfica, ha rivelato di essere diventato “ricco” e di non aver più bisogno di correre. Le sue parole, “Hermano, ya soy rico, no necesito correr en absoluto”, sono diventate virali nel mondo del calcio. Durán, che ha firmato un prestito con l’Al-Nassr nel luglio 2026, ha accumulato un patrimonio considerevole grazie ai trasferimenti che lo hanno visto passare da Chicago Fire alla MLS a Aston Villa, e poi al Fenerbahçe e al Zenit.

Un percorso di successo iniziato con un acquisto di 16,4 milioni

Il cammino di Durán ha iniziato nel 2023, quando l’Aston Villa ha acquistato il giocatore per 16,4 milioni di euro dai Chicago Fire della MLS. Da allora, il talento colombiano ha seguito un percorso di trasferimenti che lo ha portato in diverse squadre di alto livello. Il suo passaggio al Fenerbahçe, però, ha segnato un punto di svolta. Secondo le dichiarazioni del brasiliano Fred, Durán ha iniziato a non prendere più parte ai allenamenti, abbandonando gradualmente la sua attività sportiva. “Quando arrivò per la prima volta al Fenerbahçe, almeno usciva agli allenamenti e questo, ma dopo lo lasciò tutto per completo, lo abbandonò”, ha raccontato Fred.

Pubblicità

Le parole di Durán: “Ho salvato la mia vita e quella della mia famiglia”

Durán ha rivelato di aver raggiunto un livello di successo che lo ha reso indipendente. “Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor”, ha detto al brasiliano Fred quando si è preparato per il trasferimento al Zenit. La risposta di Durán, “Hermano, ya soy rico, no necesito correr en absoluto”, è diventata un simbolo del suo atteggiamento. “Ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí”, ha aggiunto. Queste parole, che hanno suscitato tanto interesse, riflettono una combinazione di successo economico e una visione personale del calcio.

Il giocatore, che ha firmato un prestito con l’Al-Nassr nel luglio 2026, ha visto il suo valore aumentare in modo esponenziale. Il club saudita ha pagato 77 milioni di euro all’Aston Villa per il suo acquisto, un importo che ha reso Durán uno dei giocatori più ricchi del calcio mondiale. Il suo percorso, però, non è stato semplice: ha vissuto esperienze di cessione e prestito, ma ogni passo lo ha portato verso un successo sempre più grande.

Le dichiarazioni di Durán, che ha rifiutato di correre, hanno suscitato dibattiti nel mondo del calcio. Molti lo vedono come un esempio di come il calcio possa portare a un successo economico senza dover sacrificare la salute fisica. Tuttavia, il suo atteggiamento ha anche suscitato alcune critiche, con chi sostiene che il calcio richieda sempre un impegno fisico. Nonostante questo, Durán rimane un caso unico, un giocatore che ha trasformato la sua carriera in un’esperienza di successo e libertà.